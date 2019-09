Mujeres denuncian acoso político

La presidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Sonia Condori, reconoció que dentro del ente legislativo a nivel nacional se han presentado varios casos de acoso político, hecho que ha lamentado. “Las mujeres estamos siendo acosadas políticamente, hemos visto casos, en la Brigada no se ha visto, peri si en la Asamblea Legislativa Plurinacional, las expresiones que realiza el varón hacia una mujer parlamentaria yo creo que es denigrante, pero no vamos a permitir este tipo de situaciones, porque la mujer hoy en día nos hemos despojado del color político y estamos representadas por las tres fuerzas políticas y estamos en alerta para hacer la denuncia, porque si hoy no denunciamos quien lo va a hacer, y a veces es muy tarde y nos lamentamos”, relató.

Sin embargo, también destacó que ha habido avances en otros aspectos como la mayor participación de la mujer en cargos políticos, lo que le ha permitido, según dijo, ocupar actualmente la presidencia de la Brigada Parlamentaria. “Felicitar a aquella mujer profesional, trabajadora, campesina política, empresaria, todas nos merecemos. Que mejor sería que todos los días sea un 8 de marzo para las mujeres porque donde nos encontramos aún falta avanzar en cuanto a lo que es el machismo, el patriarcado, realmente nos está golpeando a las mujeres, pero hoy en día la mujer es el pilar fundamental en la sociedad”, dijo.

Condori reconoció que pese a los avances logrados persiste la discriminación hacia las mujeres en el ámbito político, en el ejercicio de la función pública “he visto caso en que un diputada no quiere sesionar y el diputado varón le impone, debería haber un mutuo acuerdo y ante esta situación de ha creado esta comisión”. “Yo creo que la mujer también crea al hombre machista, son muchas temáticas, pero la mujer hoy está organizada a nivel nacional, y las ONG que de alguna manera apoyan pero a veces mezclan con lo político”, expresó.