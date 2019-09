Día Internacional de la Mujer congregó a varias organizaciones de mujeres en la plaza principal

Este viernes diferentes organizaciones de defensa de los derechos de la mujer se dieron cita en la plaza Luis de Fuentes y Vargas de Tarija, para realizar un plantón y visibilizar la vulneración de sus derechos.

La representante de la Red de Lucha Contra la Violencia a las Mujeres, Sonia Martínez, dijo que se ha avanzado mucho en los derechos de la mujer.

“Hoy 8 de marzo Las mujeres paramos Tarija. Tenemos la presencia de diferentes colectivos como Ni Una Menos, representantes de la Gobernación, el Municipio, organizaciones de las mujeres, el Ecam, Mujeres en Acción quienes participaremos de una jornada que hemos denominado el paro de mujeres en Tarija que quiere visibilizar que hemos avanzado mucho como mujeres pero todavía tenemos fuertes obstáculos que están afectando nuestros derechos”, expresó.

Martínez dijo que hay dos ejes que quieren visibilizar el uno relativo a la violencia y al acoso sexual hacia la mujer, y el otro la infravaloración del trabajo de la mujer, principalmente el trabajo del cuidado del hogar.

“El trabajo de las mujeres no se considera, el trabajo del hogar y del cuidado dela familia no se considera el trabajo y recae exclusivamente sobre los hombros de las mujeres. Entonces esta doble jornada de las mujeres que muchas veces tiene trabajos afuera ocasiona una situación de agotamiento y de vulneración de los derechos de la mujer. Queremos visibilizar que sin el trabajo de la mujer se para el mundo que no reconoce este aporte”, aseveró.