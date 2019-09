Convocan a nueva reunión entre pobladores de Palos Blancos y Repsol para tratar empleo de mano de obra del lugar

Freddy Castrillo, secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, informó que han estado siguiendo muy de cerca, las acciones, los compromisos y las demandas que tiene la comunidad de Palos Blancos. “Para esto hemos impulsado una ley departamental que obliga a las empresas asentadas en el territorio tarijeño a contratar con prioridad toda la mano de obra posible en el área de operación. He visitado muchas plantas en el departamento y he podido constatar que la mayoría del personal no es de la zona ni del departamento, si no de afuera. ”, dijo.

Esto ha ocasionado que la comunidad de Palos Blancos planteé una serie de requerimientos a la empresa contratista de Repsol, con el fin de atender las demandas laborales que existe en la zona.

«Entendemos que el sector de hidrocarburos en general tuvo una caída muy fuerte y que las condiciones de las empresas operadoras, no son las mismas. En consecuencia a ello tenemos nuestra tercera reunión en Palos Blancos con las autoridades de Repsol. Ojalá puedan asistir las autoridades de YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y que puedan actuar como mediadores en este problema, para evitar cualquier conflicto futuro», finaöozó el Secretario.

Nuevo Sur