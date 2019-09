Cívicos exigirán a la ABC asumir el mantenimiento de la variante Canaletas – Entre Rios

Juan Carlos Ramos, presidente cívico de Tarija, informó: “Haremos llegar una carta de invitación, que convoca a una reunión para el lunes 11 de marzo con el director de la ABC al señor Juan Lamas, ejecutivo del transporte federado (nuestro compañero Damian) y a la Sra. Ana María Barja, ingeniera de la gobernación donde se tratará uno de los temas importantes para los tarijeños, sobre la responsabilidad de la ABC, por La Variante Canaletas-Entre Ríos, puesto que es una obligación del Estado; con la finalidad que la Gobernación no siga invirtiendo en el mantenimiento para ese tramo, que le cuesta mucho al Departamento y así se utilicen esos recursos en obras prioritarias».

«Entendemos que no hubo voluntad política del Gobierno Nacional, por ello estamos invitando nuevamente a una reunión y con el mayor respeto al Licenciado Lamas; para que nos explique cuáles son los requisitos y observaciones que se deben cumplir y que nos indique si el Gobierno Nacional se hará cargo de esos tramos particularmente la variante canaletas-Entre Ríos», expresó el Presidente Cívico.

«Actualmente la ABC está invirtiendo en el mantenimiento del tramo antiguo que existía en canaletas-Entre Ríos, siendo que ya no circulan los vehículos; prácticamente eso es una financiación que no tiene justificación.

Nosotros vamos a exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con su función, y con el respeto al licenciado Juan Lamas que cumpla con esta situación, y no le sangremos a nuestro departamento para beneficiar al Gobierno Nacional. Los tarijeños vamos a reconocer siempre al Estado, si le cumple a Tarija pero mientras no le cumple seguiremos reclamando. Esperamos que a esta convocatoria se haga presente la representación de la Gobernación del Transporte y de la ABC», agregó Ramos.

«En esta reunión de directorio vamos a determinar en caso que no tengamos la respuesta que esperamos determinaremos acciones que de manera legítima poseemos, como comité cívico departamental, para exigir que se le cumpla a este departamento. Asimismo Haremos la fiscalización de los tramos que están a cargo de la ABC y del Sedeca”, afirmó el Presidente cívico de Tarija.

