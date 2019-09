Gobernación envió segunda invitación al Gobierno Central para coordinar seguros de salud

La Gobernación envió una segunda carta ante el silencio del Ministerio de Salud sobre el SUS (Sistema Único de Salud) que no se implementa en Tarija donde no se registró a ninguna persona, como se hizo en el interior del país.

“Enviamos una segunda nota con el fin de entablar una reunión donde se discuta la complementación del SUSAT (Servicio Universal de Salud Autónomo de Tarija) que se implementa hace 12 años y que continúa sin problemas, pese al anuncio de SUS”, señaló el secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta Méndez.

“Lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestro Seguro que es exitoso, que tiene 12 años y ha generado resultados muy importantes”, afirmó Peralta al confirmar que no hubo ninguna respuesta a una primera carta antes de Carnaval, para reunirse con el Ministerio.

Tarija es el departamento con más desarrollo humano en el país y eso ha sido por las políticas acertadas que se han dado, además el SUSAT tiene 500 prestaciones, agregó Peralta al lamentar la falta de respuesta de la Ministra sobre un tema considerado importante. “Esperamos que la Ministra cambie y veamos cómo nos complementamos para mejorar la salud”, afirmó. Tarija precisa apoyo, ítems para personal de salud, quiere apoyo en la misma proporción a los 39 mil millones de dólares que hace 13 años, le dio al gobierno.

“Que el gobierno nos devuelva con equipamiento para el Oncológico, el hospital Materno Infantil, si quiere a Tarija, que lo haga, no queremos que nos debiten dinero, que traigan dinero, médicos, equipo, no que le saque dinero al gobierno departamental”, remarcó.

Si no hay convenio entre gobierno y gobernación el SUSAT seguirá, por eso el gobierno no tiene con qué presionarnos, lo único que puede hacer es decirnos no les voy a dar más ítems de salud y no puedo equipar sus hospitales, eso tampoco puede hacer, hay leyes, sostuvo.

“Que ellos quieran desconocer las leyes que favorecen a Tarija para el equipamiento de sus hospitales es otra cosa”, afirmó al lamentar el silencio del Ministerio, como ocurre con otros temas como el campo Margarita, los débitos autonómicos.

Consultado si el gobierno se ensañó con Tarija, Peralta respondió que así es, siempre hubo un castigo a esta región, olvidando que le dio tanto dinero. “Está sufriendo el saqueo de sus recursos por débitos automáticos, producto de una Ley masista”.

Le quitan dinero al gobernador, que es opositor, para darle a sus alcaldes masistas, primera agresión. Segunda agresión: tratar de desconocer el SUSAT y apropiarse de sus hospitales cuando jamás se acordaron de la salud en Tarija, cuestionó.

Tercera agresión: tratar de aniquilar nuestras reservas naturales, dígame si eso no es ensañarse con Tarija, remarcó al asegurar que la actual gestión, pese a las trabas, zancadillas y ataques, está ejecutando obras como ninguna otra, para desarrollar la región.

Fernando Barral Zegarra