Campesinos de Cercado piden que se cierren carpetas de anterior gestión del PROSOL

El ejecutivo de la Central de Campesinos de Cercado, Daniel Flores, explico que menos de 20 comunidades de Cercado, de un total de 76 han recibido el Prosol (Programa Solidario Comunal) de la gestión 2018. “En primera instancia se necesita que se cierren las carpetas de la anterior gestión, pero no han cerrado más que 30 y las que han ido a gestión a gestionar el Prosol 2018 son menos de 20. Esto ha sucedido porque los tramites son muy burocráticos y porque siempre están observando las carpetas que las comunidades presentan”, explicó.

Flores señalo que otro de los motivos del reducido número de beneficiarios es que el monto del Prosol se ha reducido de 6.000 Bs a 2.250 bolivianos en la pasada gestión, por lo que para muchas comunidades el gasto en dinero y tiempo para gestionar la entrega del beneficio no justifica la realización del trámite.“Las comunidades ha decidido no sacar porque les genera más gasto y poco beneficio y se perjudican en sus labores de la agricultura, por lo tanto, es un tema que en la ciudad no se ve pero en las comunidades en un perjuicio. Además el tramite no se está generando en los tiempos oportunos, porque hay comunidades que no han recibido el desembolso y eso era en la gestión pasada que debía recibirse”, aseveró.

El ejecutivo de los campesinos dijo también que cuando el desembolso se realiza en otra gestión ya no genera los beneficios esperados.“Hay tiempos que hay que sembrar, cuando llueve, porque hay comunidades que no tienen riego y entonces darles el beneficio posterior a esos tiempos cuando la naturaleza nos favorece poco beneficia”, indicó.

En ese sentido, ell campesino señaló que si las comunidades no reciben esta ayuda debido a este tipo de factores, debería ser un tema de preocupación de toda la ciudadanía, porque son las comunidades campesinas las que proveen y alimentan a la población de la ciudad con su producción. Por ello considera que si ellos se benefician, se benefician todos. “Una vez más estamos exigiendo el cierre total del carpetas para que todas las comunidades estén habilitadas para sacar el beneficio del Prosol, las 76 deberían registrarse para sacar y esto es debido a la falta de voluntad de la Gobernación que debería poner personal técnico para ayudar a las comunidades para cerrar carpetas y si hay algo que se está incumpliendo seria bien justificado”, concluyó.

el Andaluz/Edición Impresa