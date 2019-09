Asambleístas departamentales presentarán acciones judiciales contra la explotación de la Reserva Natural de Tariquía

La asambleísta y miembro de la plataforma Unidos Por Tariquia, María Lourdes Vaca, informo el jueves que se iniciaran una serie de acciones en defensa de la reserva de Flora y Fauna de Tariquia, entre ellas un recurso de acción de cumplimiento dirigido al Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, para que se restituyan los derechos vulnerados de los comunarios de la reserva, considerando que se firmaron los contratos con las empresas petroleras Petrobras e YPFB Chaco, sin haber realizado la respectiva consulta previa.

“Esta acción se va plantear en el Tribunal de Justicia Departamental, esperamos que sea admitida y tiene un aspecto de fondo, y es que no se ha realizado la consulta, no había la ficha ambiental y en consecuencia no se podía proceder a la firma de ningún contrato para intervenir Tariquia”, dijo.

Vaca dijo que buscaran que la ciudadanía se adhiera a la firma de acción de cumplimiento, pero también van a buscar que las autoridades firmen este documento para consolidar el respaldo a la defensa de esa área protegida “vamos a trasladar esta propuesta al Alcalde, al Gobernador, queremos hechos concretos, queremos ver si van a firmar o no, esta es una acción de defensa y por lo tanto no tiene ningún posicionamiento político, sino de defensa de algo que se convierte en una causa que es la defensa del medioambiente”.

“Hay una forma de acción y de defensa que es colectiva, ciudadana y la mejor forma de hacerlo es justamente firmando esta acción de cumplimiento en el respaldo de las determinaciones que en su momento pueda tomar el tribunal de Justicia”, asevero.

La asambleísta dijo que esperan que el proceso de recolección de firmas demore unos diez días “esperamos tener una respuesta positiva para que cualquier ciudadano del departamento pueda acceder a la firma como un elemento de acción de defensa” y señalo que no se necesita un numero especifico de firmas pero mientras más firmas obtengan, la acción de cumplimiento tendrá más fuerza.

Por su parte, el asambleísta departamental por UD-A, Mauricio Lea Plaza, recordó que presentaron un proyecto de ley, para que la Gobernación elabore proyectos para dotar de servicios básicos y proyectos de salud para los comunarios de la reserva, el cual fue rechazado.

“Nosotros hemos presentado en la Asamblea un proyecto de Ley que busca principalmente atender las necesidades básicas que tienen las comunidades de Tariquia, para que de esta manera estas no estén condicionadas por las petroleras a la atención de sus necesidades. Hemos pedido que sea la Gobernación la que atienda esas necesidades básicas de las hoy las petroleras se están aprovechando, sin embargo la Gobernación ha mandado un informe negativo al proyecto diciendo que no cuenta con recursos para por ejemplo construir un centro de salud, para dotar de agua potable, para satisfacer necesidades elementales como el acceso a los servicios básicos”, indico.

En ese sentido considera que esta lucha por la defensa de Tariquia no es solo contra el Gobierno, considerando que la acción de cumplimiento es contra el Ministro de Hidrocarburos, sino va en contra la actitud “absolutamente cómplice” de algunas autoridades. Por ello consideran que el respaldo o no del Gobernador en esta acción definirá su postura respecto a la defensa de la reserva.

Respecto al proyecto de ley dijo que seguirán tramitando este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa hasta lograr su aprobación.

El presidente Evo Morales promulgó el año pasado la ley que permite la exploración y explotación de la reserva a favor de Petrobras, en sociedad con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en las áreas de Astillero y San Telmo, que son parte de la Reserva Nacional de la Flora y Fauna de Tariquía.

el Andaluz/Edición Impresa