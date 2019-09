Lluvia de meteoros en marzo

GAMMA NÓRMIDAS

Una de las lluvias de meteoros más importantes de marzo son las Gamma Nórmidas, visible en la constelación Norma o Escuadra que se encuentra entre las constelaciones Cruz del Sur y Escorpión. Pese a que el promedio de

observación que presenta este radiante es de 8 meteoros/hora, pueden ser visibles una gran cantidad de meteoros esporádicos y de otros radiantes

ya que es una zona muy activa, lo cual resulta atractiva para su observación en especial entre el 13 y el 15 de marzo.

La velocidad geocéntrica de las Gamma Nórmidas es de 56 km/s con lo cual se producirán meteoros moderados-rápidos dependiendo de la geometría de la aparición de los meteoros en la bóveda celeste.

VIRGÍNIDAS

Esta lluvia de meteoros será visible en ambos hemisferios en la constelación zodiacal Virgo, con meteoros de velocidades angulares moderadas y lentas, meteoros que pueden proceder del complejo de radiantes activos este mes, siendo su máximo el 25 de Marzo, si bien su actividad es de 5 meteoros a la hora, es una zona importante a observar ya

que presenta actividad entre el 25 de enero y el 13 de abril.

Lluvias menores en marzo

Hay lluvias menores de meteoros en marzo que podrían ser estudiadas paralelamente a las Gama Nórmidas, se trata de las Beta Pavónidas en la

constelación Pavo, que produce meteoros de velocidad angular similar y que por tanto requiere que prestemos especial cuidado al trazado de los meteoros observados por la cercanía de ambos radiantes.

Una mala observación y registro puede traducirse en confusión a la hora de asignar los meteoros a estos radiantes activos cercanos.

ACLARACIÓN

Publicaciones en redes sociales que no se originaron en nuestra institución, invitaron a la población a visitar el Observatorio en horas de la medianoche y madrugada el mes pasado, horarios que no son los de visita, lo que causó molestia en los visitantes al no ser atendidos.

El Observatorio Astronómico Nacional, en ninguna de sus publicaciones invitó a la población a observaciones de lluvias de meteoros después de la medianoche para el mes de febrero, ya que al ser un horario de trabajo en el tema de investigación, el personal técnico no está en disposición de atender al público.

Los horarios de visitas para estudiantes, turistas y público en general, son los lunes, martes, jueves y viernes de 19:00 a 22:00 horas. con ingreso libre y gratuito.

Si se presenta un fenómeno astronómico interesante fuera de esos horarios, la institución hará conocer y se invitará a la población a través de este medio a que nos visite, como se hizo en varias oportunidades.

Agradecemos su comprensión.

Mayor información con: pavelba@hotmail.com