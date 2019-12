Director del HRSJD dice que el SUSAT continúa vigente

El director del Hospital Regional San Juan de Dios, Roberto Baldivieso, dijo que él SUS no es un seguro sino un sistema de salud que tiene componentes más amplios que un seguro y entre ellos contempla la atención gratuita.

“Es SUS ha modificado la Ley 475 y la modificatoria 1069, no se ha derogado, la Ley 1152 lo que hace dice se atenderá a los grupos etarios desde los 0 a los 100 años, es decir a todos, a los que tienen 5 y 59 años que eran los que no tenían cobertura de seguros en el resto del país, pero en Tarija si a través del Susat”, indicó.

Baldivieso dijo que no conocen de manera oficial cuáles son las prestaciones que brinda el SUS, sin embargo, de manera extraoficial lo que conocen es que son similares a las que brinda el Susat.

“No es como la gente está pensando que podrá tener cualquier tipo de medicamento, que podrá usar cualquier tipo de tecnología, los seguros tienen una reglamentación. Por ejemplo si yo sufro un accidente y necesito una operación de cadera, el seguro cubre la operación pero no la prótesis de cadera”, afirmó.

Respecto a las afirmaciones de legisladores afines al MAS sobre la complementariedad del SUS respecto al Susat, mediante la que el SUS contemplaría la atención y el tratamiento de los niños con cáncer, Baldivieso que eso sería muy positivo, pero que a la fecha hay un déficit de subespecialistas en pediatría.

“Sería fantástico, las coberturas tiene que ser totales. Un seguro tendría que cubrir todo, pero ojala podamos conseguir los especialistas. Hay una demanda impresionante en Bolivia porque no hay los profesionales, en Bolivia no hay subespecialistas, son muy pocos, este hospital por ejemplo solo tiene cirujano infantil y no tenemos ninguna subespecialidad pediátrica, no hay traumatólogo, no hay infectologo, no hay cardiólogo, nefrólogo infantiles. A veces es fácil decir vamos a hace, vamos a poner pero en la práctica no es así”, expresó

