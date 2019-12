A sus 84 años logra acceder a su Renta Dignidad por primera vez

Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, Juan Areco de 84 años de edad accedió por primera vez al beneficio de la Renta Dignidad cobrando una suma de Bs4.200 correspondientes a 13 meses.

El caso fue conocido a través de una actividad de “Encuentro con el Pueblo” realizada en octubre de 2018, donde el corregidor de la Sub Central de Salinas Roberto Vega Acosta, informó respecto a una persona adulta mayor que vivía en condiciones precarias y que no estaría accediendo a beneficios propios de su edad como la Renta Dignidad; motivo por lo cual, la Delegación Defensorial se trasladó hasta la vivienda ubicada en la comunidad Santa Clara donde pudo confirmar dichas versiones, evidenciando, entre otras situaciones, que el ambiente donde vive el adulto mayor no cumplía con condiciones de habitabilidad, toda vez que no tenía ventilación ni iluminación, el piso era de tierra, las paredes y techo sin revoques y un tumbado con una apertura por donde podían ingresar insectos o animales peligrosos.

En ese sentido, se realizaron gestiones con la comunidad para que se restituya el derecho a una vivienda digna acordando el mejoramiento de dicha habitación, asimismo, gracias a la colaboración de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) se logró generar el registro de la persona adulta mayor, concluyendo el mismo con el empadronamiento biométrico e inmediata cancelación del beneficio en el Municipio de Entre Ríos.

Con el pago de la Renta Dignidad, la Comisión se trasladó nuevamente hasta la comunidad Santa Clara, donde en compañía del Responsable de Adulto Mayor del Municipio de Entre Ríos y el Corregidor se verificó el mejoramiento de la vivienda, constatando el vaciado de piso de cemento, el revoque de todas las paredes así como el mejoramiento en el techo, brindando una vivienda digna para Juan Areco.

