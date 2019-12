Ministra de Salud no respondió a propuesta de la Gobernación

La Ministra de Salud, Gabriela Montaño, en lugar de responder al llamado que efectuó la gobernación para ver el asunto del SUS (Servicio Único de Salud) criticó que Tarija y Santa Cruz, pongan murallas a este servicio dispuesto por el gobierno.

“Por la prensa estamos enterados de que tildó a Tarija y Santa Cruz de poner murallas a la implementación del SUS”, confirmó el asesor de la Gobernación, José Luis Gandarillas, al indicar que su entidad pretende sacar del ámbito político al SUS.

Recordó la presentación de un borrador de convenio donde prima la posición de respetar las inversiones efectuadas por Tarija en el sector salud los últimos 10 a 12 años, el SUSAT (Servicio Universal de Salud Autónomo de Tarija) existe hace 12 años.

No obstante, el asesor admitió que todavía no hay una respuesta formal de la Ministra al pedido efectuado por Tarija para sentarse lejos del ámbito político, este tema tiene que responder a la planificación técnica, no a otra cosa.

La gobernación espera todavía reunirse con el gobierno, si bien se anuncia que este viernes debe empezar la implementación del SUS, en la gobernación no hay un instructivo, tampoco se conoce quiénes estarán a cargo, quienes pagarán los medicamentos.

Al decir que hay demasiada improvisación, hizo notar que “no simplemente por tener una ley, un papel, un discurso político se puede llegar a implementar un seguro de salud, el SUSAT fue resultado de un trabajo mínimo de 8 meses”.

Ahí se definió cómo cubrir infraestructura, equipamiento, los insumos y medicamentos además del recurso humano, “además Tarija fue apartada, no solamente del trato nacional, hace 4 años que no recibe ningún ítem de salud del gobierno a través del Sedes”.

El gobierno hace política con la salud y entrega ítems de salud directamente a uno y otro municipio, “repartir ítems como si fuera repartir bonos, entonces no creemos que sea la forma, no estamos de acuerdo que se proceda así”.

Aseguró que desde el primero de marzo seguirá vigente el SUSAT, la gente tiene que estar tranquila, los afiliados al SUSAT, durante el Carnaval va seguir teniendo la cobertura, “nosotros no vamos a desamparar a la población en el acceso a la salud”.

Paralelamente tiene que verse el componente técnico y ver cómo complementaria el SUS al SUSAT, Tarija debería tener un trato diferenciado en ese aspecto puntual tiene seguro hace 12 años, el resto del país no, en respeto a la complementariedad debería trabajarse.

Fernando Barral Zegarra

