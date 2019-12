Continúan las repercusiones por el crédito bancario para la Alcaldía

El crédito bancario que gestiona el Ejecutivo del gobierno municipal de Cercado pone al rojo vivo al Concejo, el concejal Valmoré Donoso Zambrana invitó a debate a su colega Alberto Valdez, sobre este financiamiento, el aludido le respondió: “traidor”.

“El concejal Valdez defiende a un jefe, no defiende los intereses de la ciudad, ustedes saben quién es el jefe del concejal Valdez, él no está pensando en los beneficios de nuestro municipio”, cuestionó Donoso Zambrana.

Todos conocen a qué agrupación defiende, saben que tiene un jefe y no va pensar jamás en las necesidades de los barrios, insistió al invitarlo a un debate público en un medio televisivo, sentarse a hablar de frente a la población y se deje la demagogia. “Esperamos que la actuación que tiene este concejal y la esposa de un exalcalde, que también funge como concejal cambie en los próximos, está claro que hasta los concejales han entendido que hay que aprobar la ejecución de obras”, prosiguió.

El presidente del Concejo Francisco Rosas y el Concejal Sergio Gallardo, anunciaron que facilitarán la aprobación del crédito de 36 millones de bolivianos para obras de salud en diferentes barrios y distritos, por la necesidad que tienen los pobladores de los proyectos.

Los concejales Valdez y Ruth Ponce Pérez, se sorprendieron por el anuncio, ya que inicialmente la mayoría de concejales no estaba de acuerdo con la obtención de este préstamo, consideraban que el municipio tiene recursos propios.

Consultado de que Valdez y Ponce argumentan además que el costo del crédito es muy oneroso, más de 4 millones y que el municipio tiene 182 millones como recursos propios, Donoso respondió que efectivamente en caja y banco hay este monto de dinero.

Sin embargo, están comprometidos en obras “plurianuales”, por eso lo que menciona el Concejal Valdez es demagogia, está pensando en intereses político partidarios y no el municipio, no está pensando en la solución de los problemas de la gente. “Por otro lado no solamente estamos hablando de obras de salud y educación, estos proyectos por otro lado mueven la economía, el empleo, devuelven el trabajo a albañiles, carpinteros que actualmente no tienen ingresos porque no hay trabajo”, argumentó.

Ante insistencia de este diario de que lo mismo puede hacerse con recursos del municipio si los tiene, volvió a decir que los 182 millones están determinados para obras plurianuales, no son de libre disponibilidad como pretende hacer creer el concejal Valdez.

Valdez respondió que no debatirá con un “traidor”

“Primero, no sé si en alguien en Tarija se sentaría con un ‘traidor’, con uno que después de haber ingresado con la agrupación UNIR se da la vuelta y desconoce”, respondió el Concejal Alberto Valdez a su colega Valmoré Donoso que le invitó a un debate.

Una vez que hemos entrado como concejales debemos asumir nuestros roles, pero no ha sabido responder ni siquiera a la forma cómo, cuando él andaba detrás del Exalcalde Oscar Montes para poder ser candidato, porque no iba a ser candidato, contestó Valdez.

Vale la pena conversar con gente que lo merece, acotó al reiterar que el Ejecutivo tendría que defender la obtención del crédito, no un concejal cuya labor es fiscalizar, “que venga el alcalde, si quiere debatir, estoy dispuesto”, insistió Valdez.

Si tanto defiende Donoso, que le pida una secretaría a su jefe para ser parte del Ejecutivo, cuestionó al recordar que no comparte las inversiones que el municipio hizo desde un comienzo porque no responden a las necesidades de los barrios.

Consultado de la crítica de Donoso de que Valdez primero responde a su jefe antes que al interés del municipio, el aludido dijo: “yo no tengo jefe, sí tengo amigos, con quienes contribuimos para que el manejo económico no se haga como lo hace el Ejecutivo”.

Valdez reiteró que con los 36 millones de crédito los préstamos del municipio subirán a 151 millones con un interés que llegará a los 12 millones, con ese dinero se pueden hacer muchas obras en diferentes barrios de la ciudad y la provincia.

Fernando Barral Zegarra

