Califican de «barbarie» ingreso por la fuerza de la Policía y PETROBRAS a reserva natural

Los pobladores de Chiquiacá Norte, que está dentro la Reserva de Tariquía, tras el ingreso de la Policía y personal de la Petrobras, en una reunión de emergencia sacaron un voto resolutivo donde piden a los uniformados y los técnicos retirarse del lugar.

La información es del comunario, Félix Choque Vega, al informar que vino a Tarija con algunos de sus compañeros para lograr alguna ayuda para la gente que estaba bloqueando la carretera, aunque los uniformados ingresaron por una quebrada.

La sola presencia de los uniformados desató temor entre los pobladores que nunca habían visto un contingente de unos 30 policías que llegaron al amanecer del martes para facilitar el ingreso de los técnicos que prevén la perforación exploratoria.

“Los comunarios piden el retiro pacífico de los policías, pero ellos siguen, la gente está reuniéndose otra vez”, dijo Choque al informar que la gente estaba bloqueando el camino principal de ingreso, sin embargo, los policías entraron por Tunalito.

De inicio los comunarios de Chiquiacá se opusieron al ingreso de la Petrobras, sin embargo, el gobierno empezó a dividir a los pobladores, se denunció que hicieron firmar algunos libros que después mostraron como apoyo al ingreso.

En el voto se resolutivo se menciona que la policía debe retirarse de esta zona que está en conflicto precisamente por el asunto petrolero, puede surgir algún enfrentamiento que podría tener consecuencias más graves si se tensiona más la zona.

El Senador Fernando Campero Paz, calificó de barbaridad el ingreso a Tariquía usando la fuerza, porque están pisoteando la Constitución, por eso presentaron la Acción Abstracta de inconstitucionalidad, que el Tribunal Constitucional no dio curso.

Existen cuatro Leyes aprobadas en la Asamblea nacional que permiten este ingreso de la petrolera, sin cumplir la Constitución, que exige la consulta previa, “obviamente que tenemos un Tribunal Constitucional sometido al gobierno, por eso no aceptaron. Recurren a la fuerza porque no tienen legalidad ni legitimidad, por eso estamos viendo que tienen que entrar con policías, el pueblo los rechazó inicialmente cuando quisieron entrar por primera vez y mantienen esa posición”, afirmó el legislador.

Campero llamó al pueblo tarijeño a organizarse en la defensa de la Reserva de Tariquía, el Comité de defensa de Tariquía que se reorganice, que se rearticule, a protestar por este ingreso, de lo contrario en un mes ya estarán perforando los pozos exploratorios.

Ingreso por fuerza a Tariquía desató críticas y autocríticas

El ingreso por la fuerza a Tariquía desató críticas y contracríticas entre algunos activistas ambientales y cívicos, Yanet Alfaro declaró estar alarmada por el ingreso y lamento que la Asambleísta María Lourdes Vaca haya desarticulado una marcha de defensa de la Reserva.

Dio a entender que para restarle fuerza al Comité cívico en este tema crearon una plataforma de defensa que al final no hizo nada, el cívico Wilfredo Vidal Ortega, afirmó que hay mucha gente que es funcional al MAS pese a afirmar lo contrario.

Vaca Vidaurre respondió que haya criterios que lo único que pretenden es destruir una estrategia institucional de defensa de la Reserva, no es hora de echar leña al fuego, sino de trabajar y Alfaro nunca se apareció en la defensa de Tariquía.

La Plataforma invitó al Comité Cívico que no apareció en la defensa, además los comunarios de Tariquía sacaron un voto resolutivo en contra de los cívicos, “son guapitos para criticar no trabajar”, dijo al agregar que prefiere no comentar lo que dijo Vidal.

Vaca además pidió mediante carta al Comandante departamental de la Policía, que los uniformados eviten la violencia en su intervención en la Reserva de Tariquía y eviten el amedrentamiento contra los comunarios.

El Asesor General de la Gobernación, José Luis Gandarillas, informó que enviarán una comisión a Tariquía, estará encabezada por el secretario de Medio Ambiente y Agua.

Explicó que se realizará una evaluación en el lugar, tras el ingreso de petroleras a la reserva de Flora y Fauna, con resguardo policial.

Para la autoridad se estaría comprometiendo el futuro del departamento al afectar la reserva.

Una vez que se evalúe la situación en Tariquía, dijo que se tomarán las decisiones para asumir las acciones que ameriten.

