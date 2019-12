Gobernación invirtió más de Bs. mil millones en salud y no se los entregará al Goierno Central

Este departamento desde el 2006 invirtió en salud 1.115 millones de bolivianos, son recursos propios, en la gobernación preguntaron si con la implementación del SUS (Servicio Único de Salud) va devolver estos recursos, aunque es poco probable que lo haga.

La gobernación contradijo a voceros del gobierno sobre su versión de que no quieren el SUS porque no les interesa la salud de la gente. Si fuera así, no se habría invertido tanto y Tarija no habría sido el único departamento con salud gratuita en el país, replicaron.

El secretario de Planificación, Karim Leytón, calificó al SUS de “medida oportunista” sin recursos que garanticen su sostenibilidad, “el gobierno se olvidó de Tarija, la prueba es la inversión y los ítems que cargó sobre sus espaldas siendo que era responsabilidad del gobierno”.

Para el Oncológico el aporte departamental es de 75 millones, del gobierno 62 millones, para el Materno infantil 128 millones, 100% de Tarija, al igual que el hospital de tercer nivel del Gran Chaco, con 81 millones, de las regalías en su totalidad.

El hospital del quemado tuvo un costo de 6 millones, 100% del departamento, los nuevos módulos del hospital “San Juan de Dios” 59 millones. El costo histórico del SUSAT, desde su creación al 2018, fue de 329 millones, el 2019, prevén invertir otros 39 millones.

A este último monto debe sumarse la inversión en el Gran Chaco, el equipamiento del hospital “San Juan de Dios” costó más 42 millones, el financiamiento de ítems de salud supera los 392 millones, expresó Leytón al destacar la defensa del SUSAT y la rectoría por Tarija. “Hay muchas razones por las que vamos a defender el ejercicio autonómico de la salud en el departamento, y el gobernador no firmará ningún convenio que entregue todo el esfuerzo, recursos, infraestructura y equipamiento que Tarija pagó, al gobierno”, enfatizó.

Leytón envió el mensaje al pueblo de Tarija de que el SUS puede crearse en este departamento, como un servicio que vaya a complementar el servicio de salud. Agregó que este servicio es tan sensible que no merece que se haga demagogia con él.

Este departamento en función a su población y la demanda de salud es el que más invirtió en este sector, Tarija decidió, de manera propia, el ejercicio de su autonomía y la inversión histórica en salud, marco records, aseguró.

En toda esta inversión, el gobierno aportó muy poco o casi nada, sentenció en conferencia de prensa donde se dieron cifras y además estuvieron otros secretarios como de Coordinación, Waldemar Peralta Méndez y Manuel Figueroa De Los Ríos.

Convenio del SUS es lesivo habla de débito automático

El Convenio para el Servicio Único de Salud (SUS) impulsado por el gobierno es lesivo para el departamento de Tarija porque habla de débitos automáticos “que hoy le hacen mucho daño a las arcas departamentales”, enfatizó la senadora de oposición, Mirtha Arce Camacho.

El convenio habla de la transferencia de los hospitales en construcción al gobierno, ahora que Tarija está terminando buena infraestructura a través de la gobernación, quieren que todo eso pase a manos del Ministerio de Salud.

El acuerdo intergubernativo que pretende el gobierno no habla nada del SUSAT, si continúa o no, si mejorarán sus prestaciones, si le asignará más recursos o se le debitará recursos, “creemos una vez más que se pretende quitar recursos a Tarija, poner en vilo a la gente”. “Esto Tarija no lo puede permitir, le sugiero al gobernador que no firme ninguno de estos convenios intergubernativos, son absolutamente lesivos a los intereses del departamento”, insistió al mostrar una copia del convenio propuesto por el gobierno.

Gobierno condicionó equipamiento consideran un “chantaje” al SUS

“Lamentamos las declaraciones de algunas autoridades que están condicionando el equipamiento de los hospitales y financiamiento de ítems de salud a la firma de convenio por el SUS”, confirmó el Secretario Waldemar Peralta Méndez.

Recordó la Ley nacional 3394 por la que el gobierno está obligado a equipar los hospitales, sin embargo, “al calor de la decisión política del SUS, Tarija es víctima de un chantaje”, dispuesto por un gobierno que quiere imponer un Seguro, a 8 meses de las elecciones.

La gobernación está abierta a manejar el SUSAT, a equipar los hospitales, se logre más ítems, lo que el gobierno quiere implementar ahora, en Tarija se aplica hace 12 años y no es justo que por intereses políticos se quiera destruir el SUSAT, exhortó.

Informó que recibieron una carta de la Ministra de Salud, Gabriela Montaño, la gobernación dirá su posición oficial sobre el SUS y discutirá cual el objetivo del gobierno con este Seguro. Tarija tiene las condiciones y no puede ser tratada como los otros departamentos.

Gobierno quiere complementar SUS con SUSAT, no desaparecerlo

El gobierno lo que pretende es complementar el SUS con el SUSAT, no la desaparición de esta última, afirmó el Diputado por el MAS, Ignacio Soruco, al indicar que existen prestaciones que no tiene el SUSAT y tendrá el SUS como el apoyo a los niños con cáncer.

El parlamentario además dijo que al Gran Chaco se adeuda más 40 millones, hace más de tres meses no tiene el SUSAT y puede acceder al SUS porque tiene gente inscrita, asimismo el gobierno mostró predisposición de cooperar a Tarija.

Una muestra son las contrapartes para el Oncológico y el Materno Infantil, la gobernación cubre su parte con un fideicomiso otorgado por el gobierno, les preocupa que el equipamiento ni ítems están en el presupuesto de la gobernación, con el convenio este asunto se resuelve.

Sobre si la gobernación está obligada a firmar el convenio del SUS, respondió afirmativamente, aunque por la apertura del gobierno y el caso especial de Tarija, de que hace 12 años tiene un sistema autónomo de salud, se busca la complementariedad, “no destruir el SUSAT”.

Fernando Barral Zegarra

