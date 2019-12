Analista Ivan Arias: «El MAS quiere juntar las elecciones

El analista Iván Arias Durán, informó que el presidente del país, Evo Morales Ayma, pretende juntar la elección nacional y subnacionales para que se hagan el mismo día, probablemente en diciembre, para tener la posibilidad de ganar con el 70% de votos.

“Hay que tomar al presidente en serio, dice muchas cosas y la gente de oposición y el ciudadano de a pie, suelen no creer, pero después se hacen”, observó al recordar las elecciones primarias, que cuando se anunció nadie creía, pero después igual se hicieron.

“El gobierno ha lanzado su agenda, quiere adelantar elecciones, porque hay elecciones en Brasil, Argentina y que no se crucen como si algo tuvieran que ver entre unas y otras, pero cuál es el objetivo de fondo, es juntas las elecciones”, anticipó Arias.

«Una de las razones seria porque sólo el gobierno tiene esa capacidad de enfrentar un proceso electoral tan grande, tiene la organización y recursos necesarios, para enfrentar en un solo momento todas, además tiene un liderazgo que ordene todo eso», explicó.

En cambio en la oposición no hay liderazgo ordenador y no hay capacidad organizativa y no hay los recursos que sostengan una campaña de esas características, “todavía no es una propuesta oficial, pero cuando el presidente lo lanza, es que ya lo están analizando”.

Lo que más van a buscar es retrasarla a diciembre, además el presidente está seguro que así va ganar con el 70%, por lo tanto no se necesitaría segunda vuelta, cuando el presidente dice quiero ganar con el 70%, no es un deseo, sino una orden, insinuó el observador.

El Órgano electoral debería seguir programando la elección nacional y subnacional por separado, pero sabemos cómo es este Órgano, entonces ese es el objetivo central de todo esto, comentó el analista que se encuentra en esta ciudad.

Consultado si está manejado por el gobierno el Órgano electoral, respondió que los bolivianos ya lo vieron con el tema básicamente de las primarias y la habilitación de Evo Morales, donde este Órgano no hace respetar ni su propia votación.

“La Ley 026 señala que todo referéndum es de cumplimiento obligatorio y vinculante y eso no ha hecho respetar el Órgano electoral, entonces creo que está idea de adelantar las elecciones nacionales, municipales y departamentales, ya está en marcha”, advirtió.

Preguntando si hay totalitarismo en Bolivia, contestó que el país está avanzando a un “cesarismo”, un gobierno que acomoda las leyes para sí mismo, antes que para el bien común, y del cesarismo al totalitarismo y la dictadura, hay un paso.

“El presidente no debería hablar de adelantar las elecciones, pero ya ha puesto en agenda, lo están planteando y lo van hacer, la oposición tiene que tomar en serio lo que dice el Mandatario, ese es uno de sus problemas, no toma en serio el anuncio del gobierno”.

Gobierno quiere evitar cruce de elección argentina y nacional

“Lo que pasa es que la elección nacional se estaría cruzando con la elección, sobre todo de Argentina donde existe un padrón electoral de Bolivia de más o menos 150 mil potenciales electores”, respondió el Diputado del MAS, Ignacio Soruco sobre si adelantarán la elección. «Si se mantiene el calendario electoral habría una diferencia de una semana o en todo caso se estarían sobreponiendo las fechas, seguramente el Órgano electoral evaluará, hará las consultas, los bolivianos que viven en Argentina tienen derecho de elegir», afirmó.

El parlamentario aseguró que es el único motivo para hablar de modificar la fecha de elección en Bolivia, no hay ninguna otra razón. El que se crucen las elecciones en ambos países, impediría a los bolivianos que viven en Argentina, elegir presidente boliviano.

Respecto la implementación del SUS, respondió que buscarán coordinar con la gobernación de Tarija. Lo que se pretende es que se complementen el SUS con el SUSAT, hay prestaciones como el cáncer infantil que no cubre el SUSAT, pero cubrirá el SUS.

Fernando Barral Zegarra

