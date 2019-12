Planta petroquímica solo contaminará y no dejará regalías para el Departamento

El geólogo Daniel Centeno Sánchez exhortó a los tarijeños no aceptar la instalación de la planta petroquímica en Tarija, no solamente porque es altamente contaminante, sino sobre todo porque no se recibirá regalías por hidrocarburos. “Se está hablando de la planta petroquímica, a los tarijeños no nos conviene esta planta, porque los plásticos son altamente contaminantes y lo fundamental, no vamos a recibir regalías”, exhortó el profesional, entendido en el rubro.

“Yo no sé por qué se empecinan en estar alimentando algo que es dañino al medio ambiente, además de eso para hacer esa planta se va a tener que deforestar muchas hectáreas de tierra boscosa o especies vegetales de diversa variedad”, argumentó el profesional.

«Van a tener que hacer un acueducto que consume mucha agua, el agua de dónde van a sacar, del río Pilcomayo y deforestas grandes extensiones, a los tarijeños no nos conviene la planta petroquímica y no debemos impulsar, insistió. Mejor si se lo llevaran a otro lugar”, agregó Centeno, al explicar que no habrá regalías para el departamento productor de hidrocarburos, al parecer se dará el mismo trato con relación al gas natural que con la energía eléctrica.

Por el gas para la generación eléctrica el gobierno paga el precio de mercado interno, sin embargo, la electricidad que se exporte será a un precio mucho mayor, no obstante, las regiones productoras no se beneficiarán de esos ingresos.

En el caso de la petroquímica, Centeno dio a entender que lo mismo ocurrirá, es decir que Tarija y los departamentos productores de gas que aporte para la petroquímica, no tendrán regalías pese a los ingresos que pueda generar esa industria.

En el rubro hidrocarburífero, el Economista y docente universitario, Roberto Gonzales, reveló que una de los módulos de la separadora de gas natural en Yacuiba, se habría apagado ante la falta de este carburante y solamente una está en funcionamiento. “Con eso ya hemos dicho todo, no hay de qué quejarse”, sostuvo al añadir que el otro módulo de la separadora de gas natural solamente estaría funcionando solamente en un 20% de su capacidad ante la falta de gas.

En lo económico el economista manifestó que por ahora la economía Bolivia está estable y se mantendrá así, hasta que pasen las elecciones de octubre, posteriormente vendrán los problemas que son inevitables.

Fernando Barral Zegarra

