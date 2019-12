Perros y gatos callejeros sufren envenenamiento

No todas las personas son descuidadas con sus mascotas, existen dueños nobles de sentimientos que aman a sus animales de compañía; como a sus seres queridos.

El caso de Cachuchín principalmente trata que tuvo la desgracia de toparse con gente desalmada que arrojó a su domicilio productos fosforados (veneno) y en toda su inocencia lo comió.

Siendo a horas 3:00 am se arrastró hasta la puerta del cuarto de su amo, gimiendo; su dueño afligido se movilizó por un veterinario; no reparó en los gastos. Tras muchos días de agonía hoy se encuentra bien Cachuchín, pero no corrió la misma suerte el gatito ( Negro ) por su constitución pequeña, fue letal el bocado.

Luego del pánico su dueño hizo la denuncia a la fiscalía, dando inicio a las investigaciones contra los supuestos autores. Pese a contar con un abogado la mascota sobreviviente, no hay todavía un asignado al caso.

Los mercados son el reflejo de la insensibilidad humana, pero en medio de esas emociones, triunfa el amor y la unión de las (os) vendedoras (es) que se hacen responsables de los perros, gatos abandonados y perdidos.

Máxima Cata: (Una de las fundadores del Mercado Abasto del Sur) relata la historia de la Choca una perrita que llegó en malas condiciones al mercado; 8 meses después de su fundación; quien para protegerse era agresiva, pero las vendedoras la domesticaron.

Cuenta que tenía problemas para tener sus crías y les tocó hacer la recolecta de las moneditas, para llevarla a la veterinaria que siempre coopera con precios módicos y está cerca al mercado.

Así en su memoria existen muchas historias de otras mascotas que llegaron al mercado y ahora ya están viejitos ayudando al sereno.

Vierte sus recomendaciones a la gente: A los animales no hay que amarles sólo de pequeñitos y luego botarles; son como las personas que hay que quererles y tenerlos hasta viejitos . Hay gente que viene al mercado y abandona en cajitas a los perritos y gatitos.

Máxima sugiere que los dueños pongan collares con el número telefónico, porque esos perros perdidos son los que más sufren para adaptarse al mercado y a nuevos dueños que se les consigue.

NUEVO SUR

