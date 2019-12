Comparan al SUS con farsa del Pacto Fiscal

El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya Salinas, llamó al SUS (Sistema Universal de Salud) otra mentira del gobierno parecido al Pacto Fiscal que quedó en nada pese al transcurso de 8 años de discusión. “Es otra mentira del gobierno, así como es la mentira del Seguro Universal de Salud, el Pacto Fiscal fue una mentira del gobierno, fue una medida distractiva y ahora están queriendo implantar un Seguro que no tiene ninguna base financiera, técnica”, cuestionó.

«El Seguro tampoco tiene una fundamentación legal, requieren firmar un convenio, no se pueden confiscar las competencias transferidas y entonces estamos en presencia del gobierno más centralista de Bolivia, incluso más que en las dictaduras militares», sostuvo el funcionario.

El secretario declaró que hace más de 15 meses esperan una convocatoria para retomar el debate sobre el pacto fiscal, la gobernación de Tarija tiene una propuesta de nuevo pacto que el gobierno no respondió hasta ahora.

“Esto demuestra que han sido una farsa las 14 reuniones de la Comisión Técnica para el Pacto Fiscal y las 8 reuniones del Consejo Nacional de Autonomías, en las que nunca participó el presidente del país”, añadió el delegado de Tarija.

Ardaya hizo notar que seguramente el gobierno y sus técnicos ya sabían que las reuniones del Pacto Fiscal no prosperarían y por eso precisamente, la primera autoridad del país, no se presentó ni una sola vez para formalizar los encuentros.

Consultado, sin embargo, sobre las convocatorias del gobierno a reuniones a las que representantes de algunas gobernaciones, como la de Tarija, no asistieron, el funcionario respondió que si no se iba a tratar el tema central no había necesidad de acudir. “Es obvio, si no se va tratar el tema central que es la redistribución de la coparticipación tributaria, era hacerle el juego a un gobierno, a una mentira que lleva cerca de 8 años, entonces no estamos dispuestos a participar de un circo donde se engaña a la gente”, dijo.

Tres departamentos, Tarija, La Paz y Santa Cruz elevaron sus propuestas de nuevo pacto fiscal, sin embargo, ninguna de ellas fue tomada por el gobierno, que pese a las reuniones y encuentros, no encaró este proceso considerado de importancia.

Estos departamentos plantean la distribución de los ingresos por impuestos nacionales, de acuerdo a las competencias transferidas a las regiones, sin embargo, el gobierno de entrada se negó pese a la Constitución y la Ley Marco de Autonomías.

Gestión Oliva priorizó el sector salud pública

La gestión del Gobernador Adrián Oliva, priorizó el sector salud por ser de urgente necesidad para la población, de acuerdo a la Secretaria de Obras Públicas, Ana María Barja Villarroel, quien dijo que una muestra es la infraestructura hospitalaria. “Es prioritario, es necesario, nuestros ciudadanos demandan atender este tema y por supuesto que se encaminó todos los esfuerzos, desde el 2015 al 2018 hay muchos componentes entregados, seis dentro del hospital, quedan por concluir dos”, explicó.

Seguirán ejecutando obras en salud como respuesta a los ciudadanos, hay obras grandes, el materno infantil, el oncológico, dijo al añadir que también concluyen obras comprometidas como la Villa Olímpica, el Velódromo, la Piscina está en conclusión.

La salud y el deporte merecieron atención y eso estamos cumpliendo, agregó en contraste a algunas críticas de algunos asambleístas al informe del gobernador otorgado el pasado miércoles a la Asamblea departamental.

