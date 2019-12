Comunarios piden devolución de predios ante promesas incumplidas

Los comunarios de Rancho Norte, provincia Méndez, ante la falta de una respuesta oficial y verídica sobre el proyecto de construcción del Instituto Cardiovascular, piden la devolución del terreno de 5 hectáreas cedido para esta edificación.

“Ellos solicitaron que se devuelva ¡por qué!, porque no se ha cumplido con nada”, confirmó el Asambleísta Dilber Flores Pérez, al recordar el llamado de los comunarios a las autoridades a una reunión informativa, que no se dio, porque los convocados no se presentaron.

“Lamentablemente brillaron por su ausencia, al ver esta situación más la preocupación de los comunarios, solicitaron la devolución de los predios que ellos cedieron, hay incumplimiento de compromisos, del propio alcalde que prometió 12 proyectos”, sostuvo Flores.

«Anteriormente se formó el Comité de Seguimiento y Defensa del Cardiovascular para las gestiones y concretar la obra y no son evidentes las versiones de que ya estaría contratada la empresa para la ejecución, no hay nada oficial», insistió el legislador.

Consultado si la llegada del presidente Evo Morales el viernes, no sirvió para aclarar la situación en que se encuentra el proyecto, el legislador respondió que el Mandatario volvió a comprometer la obra y afirmar que se hará, como ocurrió hace tres años.

