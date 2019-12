Adenda al contrato con Argentina es una prueba de la declinación de la producción de gas de Bolivia

El pasado jueves, Bolivia y Argentina firmaron una Adenda al Contrato de Exportación de gas natural. “Con este acuerdo logramos primero incrementar el precio de exportación a partir de los 10 millones de metros cúbicos día (MMmcd), asimismo acordamos una nominación estable que nos permite cuidar nuestros reservorios y la productividad de los campos”, había explicado el Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

El volumen queda muy lejos de los 20 millones de metros cúbicos por día de gas que el vecino país debía pagar en promedio en verano y cuyas posibilidades de nominación llegaban a los 23 millones de metros cúbicos diarios.

La propuesta de comprar menos y más caro en invierno ya la hizo en su momento el exministro argentino Juan José Aranguren y aceptado inicialmente por Sánchez, que vendió como buena noticia alargar el tiempo de contrato para vender el mismo gas.

Sánchez destacó lo que considera logros, como el aumento del precio a partir de los 10 MMmcd, sin embargo desde la oposición consideran que esta adenda viene a reafirmar la caída en los volúmenes de producción bolivianos, y por consiguiente una caída en los ingresos que percibe el país, y en particular Tarija.

El senador Fernando Campero Paz cuestionó que la adenda contempla la indexación del precio del gas estará indexado al precio del gas licuado (GNL) y ya no al precio del barril de petróleo. “Un precio de verano que está en 6.2 dólares el millar de BTU. En caso de que pasemos los días nos pagaran 15 por ciento más a 7.18 el millón de BTU. Pero no hay indexación en el barril compuesto y no vamos a poder vender a mejor precio que ese”, sostuvo.

El senador mostró preocupación respecto a la declinación de la producción de los pozos petroleros que actualmente están en producción y el hecho de que hasta el momento no se han descubierto nuevos pozos, lo que deja al Tarija, como principal departamento productor del país, en una situación “muy preocupante”.

“No hay ningún nuevo campo ningún nuevo pozo que hayan reemplazado lo que es Margarita-Huacaya, San Alberto, Incahuasi, no hay y estos han sido descubiertos antes del 2005, antes de la promulgación de la ley 3058 de la Ley de Hidrocarburos. No se ha descubierto absolutamente nada, se ha explorado muy poco y paralelamente Brasil en El Presal; y Argentina en Vaca Muerta han generado un desarrollo gigante de producción, que ahora los han vuelto competidores por lo que ahora ya no tendríamos mercados”, lamentó.

El senador opositor Óscar Ortiz refirió que el nuevo acuerdo es la comprobación de que Bolivia ya no puede cumplir con los volúmenes de exportación acordado, y por eso “el ministro Sánchez aparece sonriente porque le han firmado en el fondo un contrato por la tercera parte de lo que había que exportar, dado que Bolivia ya no tiene la capacidad de producción” y lamentó la “mala” negociación que llevó adelante el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en la firma de una nueva adenda para la exportación de gas natural con Argentina.

Cuestionó que Sánchez haya aceptado reducir el volumen de envío hasta la mitad pero además que se haya ‘atado’ el precio del gas al del GNL y no al precio internacional del petróleo.

el Andaluz/Tarija

