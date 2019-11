Debido a fiesta de «Compadres» adelantan un día marcha de protesta por el 21F

A nivel nacional se convocó a una marcha para el día 21 de febrero en conmemoración de los 3 años de la victoria del “NO” en el referéndum del año 2016, sin embargo en la ciudad de Tarija tendrá características especiales por que el 21 es Jueves de Compadres.

“Estamos convocando en Tarija el día miércoles 20 de febrero, a Hrs 17:30 en la iglesia de la Loma de San Juan será la concentración inicial para posteriormente recorrer diferentes arterias de la ciudad hasta llegar a la plaza principal, donde realizaremos una concentración especial, vamos a vivir una fiesta democrática, le vamos a cantar a la democracia”, informó .Juan Carlos Ramos, presidente del Comité Pro Intereses del Departamento.

Desde la casa cívica se convoca a toda la población e instituciones sumarse a esta actividad para defender el estado de derecho y la democracia plena, debido a que el jueves de compadres es una tradición muy arraigada en el departamento se ha solicitado comprensión a los demás departamentos.

“Solamente en Tarija se realizarán las movilizaciones el 20 de febrero, en los demás departamentos se realizarán el 21, realizaremos la marcha y una gran concentración, el paro cívico indefinido ya fue analizado, también analizamos los cabildos abiertos, no es fácil el tema de recursos económicos, logística, tiempo, organización; no solo es convocar si no ser responsables en las acciones que llevamos adelante como movimiento cívico boliviano”, finalizó Ramos.

Asamblea Departamental

Existe una posición divida en los asambleístas departamentales con respecto a la marcha convocada por el comité cívico, para la asambleísta María Lourdes Vaca, se recuerdan 3 años en los que el gobierno nacional se burló del voto popular y realizó una estrategia de no respetar al pueblo boliviano, estos 3 años deberán ser hoy motivo de reflexión, análisis y de acción estratégica hacia adelante.

¿Se apoyara la marcha cívica propuesta para el miércoles 20 de febrero fecha que fue trasladada por que el 21 es Jueves de Compadres?

“Que preocupante no?, en carnaval perdimos el mar, hay cosas importantes que realizar, es importante apoyar toda acción ciudadana que merezca interpelar el abuso del poder y estas acciones no deben ser esporádicas, tiene que haber una conciencia colectiva de información, socialización, de concientización, se debe realizar una acción concurrente con todas las instituciones y con todos los ciudadanos, ahora el pueblo de Tarija tiene la oportunidad de interpelar al poder saliendo a las calles de manera pacífica”, informó Vaca.

Para Guillermo Vega, Presidente de la Asamblea Departamental, el Comité Cívico es una instancia política que responde a la Gobernación del departamento y si tienen representación estarían en el derecho de realizar este tipo de actividades. “Cada uno es libre de participar en cualquier marcha o protesta, si algún funcionario de la asamblea quiere participar no hay ningún problema, en cada institución se tienen los protocolos para solicitar los permisos correspondientes“, indicó Vega.

