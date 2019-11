Jhonny Tórres anuncia que será candidato del MNR

El actual subgobernador de Cercado, Jhonny Tórres Terzo, decidió candidatear en las próximas elecciones sub nacionales por su partido el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) aunque todavía no sabe si para alcalde o gobernador. “Sí, sí, yo voy a ir a donde mi partido me diga que vaya, en todo caso el debate interno del partido, con respecto a mí lo estoy diciendo, es ver si asumo candidatura de gobernación o alcaldía”, confirmó el dirigente político.

Asimismo esta organización política, a decir de Torres declaró la amnistía total, inclusive para aquellos que se fueron al MAS, para que vuelvan y se retome las banderas de abril y generar una alternativa política viable para Tarija.

Todavía no emitió su criterio, sin embargo, el MNR se presentará a las elecciones de alcaldías, gobernación, si hay elección de subgobernadores también, “vale decir, vamos a participar en todas las instancias”, sostuvo.

Informó que están construyendo un proyecto, una enorme alianza, que contenga todas las fuerzas políticas, agrupaciones ciudadanas, partidos políticos aliados y organizaciones con o sin personería jurídica, prosiguió.

Torres convocó a todas la población tarijeña, las provincias a unirse en el orden departamental en base a una propuesta, un proyecto nuevo que está en preparación, no obstante, confeso que dentro esta alianza no puede estar el MAS. “No, nosotros hemos dicho siempre que nosotros somos un partido de oposición, con la única fuerza política con la que no podrá considerarse nunca una alianza es con el MAS, posteriormente con todos los demás”, insistió el dirigente.

Incluso convocó a los militantes del MNR que un día se fueron al MAS, que retornen, que vuelvan. “Los vamos a esperar con los brazos abiertos, hemos declarado amnistía total, para todos ellos, porque esa es la manera de hacer política. Reconvocar a la gente, volverla a estructurar, pero de manera institucional no se aliarán con quienes consideran que no solamente han destruido el país, sino que inclusive propiciaron un golpe de estado en contra del MNR, el año 2003″, argumentó.

Sobre los cuestionamientos de algunos militantes, no solamente al candidato presidencial Virginio Lema Trigo, sino también al propio Torres en sentido de que no es jefe departamental del MNR, el aludido minimizó que en este partido siempre hubo desacuerdos, discrepancias.

Fernando Barral Zegarra

