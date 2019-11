Pobladores de Chiquiacá denuncian que en base a prebendas y amedrentamiento, el Gobierno está «convirtiendo» a sus dirigentes

La dirigente de Chiquiacá Norte, Elizabeth Estrada, aclaró que su comunidad no dio luz verde para el ingreso de la Petrobras a la zona y el desarrollo de la exploración petrolera. Además denunció fuerte presión del gobierno para dividirlos. “Estoy aquí por el video que han sacado ayer por las redes sociales y ‘Radio Televisión Tropical’ creo que es de la empresa o del gobierno, y solamente se reunió con las autoridades, eso quiero decir”, afirmó la dirigente que llegó a Tarija.

De acuerdo al video “dicen que tienen todos los documentos, que todo es legal, pero no es así, eso quiero decirle al departamento, no es así como ellos dicen, han hecho una estrategia de hacer firmar para la comida y eso quieren hacer valer como consulta pública”.

La dirigente insistió en la necesidad de aclarar esa versión elaborada en Chiquiacá Norte y Centro cuando son nueve las comunidades del Cantón Chiquiacá, “quiero denunciar lo que han hecho las autoridades, esa desinformación”. “Nosotros no queremos que entren las petroleras, en Chiquiacá Norte todos no estaban de acuerdo con este ingreso, sin embargo, las autoridades han comenzado a convencerlos y ahora la gente está amedrentada, dicen que no les van a dar trabajo”, relató.

Les van a sacar de los proyectos, incluso dicen que les seguirán proceso a la gente que no está de acuerdo con el ingreso y la gente está amedrentada, por eso dicen que somos unos cuantitos los que estamos en desacuerdo, reveló.

De un empiezo toda la gente no estaba de acuerdo, ahora con el amedrentamiento quieren sacar todo adelante y dicen que tienen la firma de todos, cuando la firma fue para la comida, reiteró al revelar que les pidieron el carnet, si no firmaban no les devolvían el documento. “Tenían solo 27 firmas, pero si no firmaban no les devolvían el carnet, el corregidor se lo llevó a su casa, no querían devolver, si no firmaban no les devolvían el carnet”, relató junto a algunos comunarios que le acompañaron.

Sobre la versión de que en el bloqueo caminero había gente de otros lugares, no de Chiquiacá, Estrada respondió que es así, porque era gente de todo el cantón, no tiene que consultarse sólo a gente de Chiquiacá Norte, sino de toda la Reserva de Tariquía.

Están mintiendo en muchas, dijo al referirse a los representantes del gobierno quienes argumentan que la consulta solamente tiene que efectuarse en Chiquiacá cuando, de acuerdo a la cartilla, tiene que preguntarse a la gente de toda la Reserva.

Fernando Barral Zegarra

Comparte esto: Tweet