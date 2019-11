Advierten que variante Canaletas – Entre Ríos podría desaparecer por crecida de rios

La variante Canaletas-Entre Ríos, de unos 20 kilómetros de largo, que es parte del camino al Gran Chaco, está en riesgo de desaparecer debido a que en 8 lugares, el río, con sus crecidas, está comiéndose el camino, sin que nadie haga nada.

“Sí, es totalmente cierto, estuve verificando la ruta, la variante tiene 8 sectores donde se transita solamente por un carril, ya no es el tema de taludes, para mí es un camino, no es carretera”, confirmó el dirigente del transporte libre, Luis Caso Vaca.

«El río ha comenzado a comerse parte de la plataforma, si persisten las lluvias el corte del camino es inminente, nadie se ha hecho cargo de este tramo, la gobernación de Tarija como la Subgobernación de Entre Ríos no han tomado en cuenta esto», agregó el transportista.

Caso informó que en ocho lugares el camino dejó de tener las dos vías, en muchos prácticamente sólo hay una vía, si sobre caen los taludes, el camino terminará intransitable porque persisten las lluvias y la crecida del río Santa Ana. «Como están las cosas se volverá por el camino antiguo, por Castellón, una lluvia más y se cae a pedazos y ninguna autoridad del departamento ha puesto sus ojos en ese tramo, que no tiene defensivos, si nadie se hace cargo, vamos a quedar sin variante», advirtió.

Consultado si no es responsabilidad de la ABC el mantenimiento considerando que es parte de la Red Vial Fundamental, respondió que es responsabilidad de la gobernación y el mantenimiento está cargo del SEDECA, no pasó a la ABC. «No se efectuó un estudio definitivo sobre taludes y el diseño final para poner una carpeta asfáltica, entonces puede pasar a la ABC, mientras tanto sigue en manos del departamento, la nacional no quiere recibir por falta de este estudio», acotó.

Caso Vaca incluso dijo que la ABC sigue efectuando el mantenimiento del camino antiguo cuando tendría que mantener la variante o camino nuevo, pero no se hizo cargo, se precisa una Ley nacional para que este tramo depende de la ABC.

Preguntado si la ABC está haciendo mantenimiento del tramo antiguo donde no hay tráfico masivo de movilidades, respondió afirmativamente: “Está a cargo de Canaletas, Pinos, Narváez, San Diego, Castellón, Entre Ríos, ese tramo depende de la ABC. Cuando la variante se cortó el otro tramo sirvió de mucho, aunque tiene un largo de unos 40 kilómetro, en cambio la variante solamente tiene 20 kilómetros», comparó al insistir que se volverá al camino antiguo porque el nuevo “se cae a pedazos”.

Gobernación debe cumplir requisitos para entrega

La gobernación debe cumplir algunos requisitos previos a la entrega de la variante Canaletas-Entre Ríos, según el jefe regional de la ABC, Fohad Amás Galindo, al afirmar que actualmente se encarga del mantenimiento del camino antiguo que se usaba en vez de la variante. “La ABC mantiene este tramo a través de Narváez y Castellón que es la Red Vial Fundamental”, afirmó al indicar que la variante está a cargo de la gobernación y que su entrega a la ABC supone requisitos administrativos, técnicos, legales y ambientales.

Como recibió en su momento los tramos Palos Blancos-Isiri, Acheral-Carapari-San Alberto, son procedimientos que el gobierno departamental conoce, sostuvo al salir de la reunión con el transporte y la gobernación para ver el asunto de la variante.

«No obstante, la Secretaria Ana María Barja, dijo que en la emergencia de enero, el SEDECA, dependiente de la gobernación, puso más de 100 personas para solucionar el problema de la variante y el antiguo camino, los contratos de mantenimiento de la ABC eran insuficientes. El SEDECA a través de su equipo y de su gente ha dado transitabilidad para los operadores y usuarios, entonces hay que utilizar adecuadamente la información”, contrastó con Luis Acosta y Fohad Amás.

ABC tiene que encargarse de variante es parte de la RVF

Para la secretaria de Obras Públicas de la Gobernación, Ana María Barja Villarroel, la ABC tiene que hacerse cargo de la variante Canaletas-Entre Ríos al ser parte de la Red Vial Fundamental (RVF). «El gobierno tiene que invertir recursos en este tramo. La gobernación de Tarija ha invertido más de 300 millones de bolivianos en su construcción, corresponde que la ABC se encargue de este tramo, tanto en la preinversión como la inversión y darle las condiciones necesarias a la vía», explicó.

«En el caso de la emergencia la intervención del SEDECA (Servicio Departamental de Caminos) fue muy importante, solucionó muchos problemas. En algunos sectores se perdió plataforma, pero para que el tramo esté en condiciones, la ABC tiene que invertir», acotó la funcionarua.

«Corresponde a la ABC recibirlo, inscribir el proyecto e invertir recursos nacionales para un estudio y las condiciones de los taludes sean mejoradas, las condiciones geométricas del proyecto e intervención en diferentes sectores», insistió, Barja.

«Al momento hay transitabilidad en el sector donde se perdió plataforma, está garantizado el cruce de vehículos, cumple los requisitos para el uso de los dos carriles, hubo una lluvia extraordinaria, pero ha intervenido el SEDECA», aseguró la Secretaria.

Barja efectuó esta declaración al salir de una reunión con la ABC y el transporte donde se planteó la entrega de la variante a la entidad nacional, la gobernación ya cumplió con la apertura de la variante y la construcción.

Fernando Barral Zegarra

