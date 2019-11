Asambleísta Lea Plaza: Renuncia de Gobernador ocasionaría nuevo «asalto» de la Gobernación por parte del MAS

Para el asambleísta departamental Mauricio Lea Plaza Peláez, el gobernador Adrián Oliva Alcázar no debería renunciar a su cargo, porque hacerlo significaría entregar la Gobernación al MAS, porque así lo establece el Estatuto de Autonomía Departamental. “Si Adrián Oliva decide renunciar para habilitarse como candidato es entregarle la Gobernación al MAS y esto es responsabilidad política de don Adrián Oliva, creo que tiene que ser consecuente con el mandato que le dio la gente”, exhortó Lea Plaza.

Caso contrario se generará otra vez un escenario de asalto de la gobernación para fines electorales, políticos y esto puede tener graves consecuencias para el departamento, no son solamente tres meses antes de la elección, sino también tres meses después. “Yo creo que es importante que el gobernador asuma su responsabilidad en esto, él no puede colocarnos en una situación en la que entregue de nuevo al MAS la gobernación”, sostuvo Lea Plaza ante la eventualidad de que Oliva quisiera renunciar para postular.

“No puede hacerlo porque simple y llanamente significaría poner en riesgo no solamente el futuro del gobierno departamental, sino además, en riesgo el mandato constitucional que él mismo ha asumido”, prosiguió Lea Plaza.

Para Lea Plaza el Estatuto y la Ley de Organización del Ejecutivo (LOE) son claros en sentido de que si renuncia el gobernador, asume el cargo el vicegobernador, en caso de inexistencia, asume el presidente de la Asamblea legislativa.

Actualmente el presidente de la Asamblea es el militante del MAS, Guillermo Vega Flores, de acuerdo a Lea Plaza, quien dijo que no tiene sustento cualquier otro argumento que pretenda poner a un costado el Estatuto y la LOE.

Además hizo notar que la Ley Electoral es específica para el proceso electoral en el gobierno departamental, su objeto no es cómo se llena el vacío de la gobernación en caso de renuncia del principal ejecutivo, eso ya está normado como se mencionó.

Este es un tema que está claramente establecido en la norma y definido, no tiene sentido que se pretenda achacarle a la Ley Electoral un tema que no es estrictamente electoral, este instrumento no es para ver el relevo de autoridades.

La anterior semana los asambleístas del MAS, Amanda Calisaya Flores y Ervin Mancilla Olarte, anticiparon que si Oliva quiere repostular tiene que asumir la gobernación el presidente de la Asamblea, ante la inexistencia de vicegobernador.

Fernando Barral Zegarra

Comparte esto: Tweet