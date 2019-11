La Plataforma Ciudadana “Por la Vida y la Familia” pretende recuperar el estado de derecho y rehabilitar la política

La Plataforma Ciudadana “Por la Vida y la Familia” recorre las ciudades y provincias del país recogiendo los criterios de la población y hay coincidencia sobre la necesidad de recuperar el Estado de Derecho y rehabilitar la política en Bolivia.

El representante de esta Plataforma Víctor Hugo Valda Antelo, declaró que hay coincidencia de tres líneas, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerta en el hogar y la familia y todas las condiciones para vivir dignamente como educación, salud. “Otro elemento es la recuperación del estado de derecho, coincidimos que ningún gobernante está por encima de la Constitución Política del Estado y actualmente se ha roto este estado”, afirmó al referirse a la re postulación de los Mandatarios de Bolivia.

Otro elemento mencionado es el fortalecimiento de la democracia, la separación de poderes, la alternancia, pero sobre todo que los políticos escuchen al ciudadano en sus necesidades, que no estén en una nube y no lleguen sus decisiones al pueblo, cuestionó. “Y un punto novedoso muy importante es la rehabilitación de la política, los ciudadanos no confían en los políticos, no confían en la política, consideran que los políticos, la política solamente sirve para utilizar y aprovecharse de los ciudadanos”, sostuvo.

Por eso urge la rehabilitación de la política, que pasa por dos elementos, por la actitud de los que quieren hacer política, que dejen de considerar a la política como negocio y enriquecimiento, sino considerarla como servicio, exhortó. “Que dejen de trabajar por sus intereses personales para trabajar por el bien común, para hacer una Bolivia donde todos tengan las condiciones para ser felices”, agregó al asegurar que existen cientos de personas que son parte de esta Plataforma.

«Esta Plataforma está constituida hace 12 años, fue partícipe de grandes marchas y movilizaciones, 350 mil personas en la última marcha hace un año y medio, 150 mil firmas presentadas en dos semanas, para presentar la propuesta de defensa de la vida y familia», aseguró Valda.

La estructura de esta plataforma es muy sólida, agregó al remarcar que en Tarija la presidenta es Fátima Carrasco Galván quien impulsa el accionar con laicos y ciudadanos de buena voluntad, algunos evangélicos, “porque se trata del bien común de las personas”.“No tiene que ver con religión, con una afiliación política inicial, sino con defensa de la vida y la familia y sobre todo hay esperanza en Bolivia, en Tarija, porque los ciudadanos dejaron de ser simples mirones para convertirnos en constructores de Bolivia”, finalizó.

Fernando Barral Zegarra

