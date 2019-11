Wilman Cardozo se siente molesto por no ser tomado en cuenta en Comunidad Ciudadana

El gran ausente durante la presencia del candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, Willman Cardozo, codirigente de “Todos”, declaró molesto que quiere saber bajo qué condición estará junto a este candidato aliado con esta agrupación.

“No estuve en la reunió con Carlos Mesa, porque primero tengo que hablar con Carlos Mesa, no he hablado nada todavía, apenas tuve una reunión y tengo que ver bajo qué condiciones tengo que estar con él”, reclamó el también asambleísta del Gran Chaco. “O voy a ser tan solo el que va cargar el tacho de pintura, pegar papeletas y estar por ahí”, remarcó el legislador que generalmente solía estar de manera inseparable junto al gobernador, pero que cuando llegó Mesa, se notó su ausencia.

“O voy a estar de escalera, no pues, para escalera he servido muchas veces, ustedes me conocen, he hecho autoridades a cuanto ciudadano he podido llevar, aunque después me sacudieron lejos, me han dado la espalda”, prosiguió enfático el legislador.

“Se han convertido como la ABC, lleno de volquetas, no, no tengo ninguna aspiración, quiero primero escuchar a Carlos Mesa, qué le plantea a este departamento, qué va pasar después del gas, cuál el proyecto económico social que le plantea a Tarija y al Chaco”, cuestionó Caedozo.

«Cuál el régimen de compensación que se le dará al departamento cuando se va terminando el gas, en qué va consistir el Pacto Fiscal, con vender churrasco, parrillada y platos típicos no vamos a reactivar la economía del departamento de Tarija», insistió el chaqueño.

«La reactivación en el país se dará con políticas de Estado, quiero escucharlo, qué piensan del modelo autonómico, de qué manera vamos a profundizar la autonomía, como ayudar al departamento donde no se construyó ninguna industria en los últimos años», acotó Caedozo.

Cómo generar empleo, salud, oportunidades de trabajo, eso quiero escuchar, conversar con Mesa o cualquier candidato, le digo con absoluta verdad, no soy muchacho absolutamente de nadie, no comparto esos criterios de nueva forma de hacer política”, ironizó el asambleísta.

“Hacer política ¿con descerebrados?, sin pensamiento, sin valores, ¿desterrando a los que tienen más de 40 años?, con pura generación sandwichs, yupi, pitufinis, no pues, yo quiero hablar con ellos, nos conoceremos ya tenemos cierta edad, no somos pichones tampoco”, ironizó Cardozo.

«Si me van a querer utilizar para llevar el tacho de pintura y no me van a convocar a conferencias de prensa, discúlpenme estoy demás, puedo retirarme bien, irme a mi casa, porque me gane el respeto del departamento del país», sostuvo al revelar que no fue llamado.

Fernando Barral Zegarra

