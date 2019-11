Candidato Carlos Mesa dio inicio a campaña convocando a trasladar votación del 21F a la próxima elección

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, llegó a Tarija y exhortó hacer cumplir el voto del referéndum del 21 de febrero de 2016, trasladar esa votación a las elecciones de octubre. Llamó inconstitucional la postulación de Morales y García.

El primer desafío es un desafío democrático porque sólo él da respuestas económicas, sociales y sobre todo de justicia que la sociedad boliviana busca, implica lucha contra la corrupción y la necesidad de tener un sistema judicial creíble.

Mesa explicó que en su proyecto no hay personas insustituibles ni el culto a la personalidad, es renovación y alternancia, independencia de poderes, que el voto de la ciudadanía será respetado que el 21 F sea una realidad.

“El 21 F dijo No y hay que hacer que ese 21 F se cumpla, nosotros vamos a trasladar el 21 F a las elecciones de octubre”, enfatizó en medio de aplausos de sus seguidores y aliados respaldado por la dirigencia del FRI y el Gobernador Adrián Oliva.

Consultado si tomando en cuanto la inconstitucionalidad que menciona Morales y García deberían desistir de postular, respondió afirmativamente porque esas candidaturas son inconstitucionales independientemente de si desisten o no. “Nosotros no podemos aceptar esa candidatura que ha sido ilegalmente validada por el Tribunal Constitucional el año 2017 y lamentablemente también validada por el Tribunal Supremo Electoral, que no es otra cosa que el brazo ejecutor de las decisiones del gobierno”, sostuvo.

Sobre la falta de confianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones de octubre, contestó que este Tribunal y los departamentales, no son creíbles y no garantizan transparencia y equidad que deberían garantizar para una elección adecuada.

Sabiendo esta falta de credibilidad seguirán trabajando democráticamente para Bolivia, estos Tribunales no deberían ser quienes administren la elección, pero sí lo son, no le harán juego al gobierno de no ir a elecciones.

“Vamos a pelear democráticamente con toda la fuerza que nos da el voto popular, y el control del voto mesa a mesa el día de las elecciones en octubre, para que la defensa que los datos de los jurados electorales sea ratificada por el equipo que tengamos y la oposición”, dijo.

“En ningún caso hay duda alguna sobre lo que nosotros vamos a hacer, nuestra candidatura va porque vamos a ganar esta elección con o sin TSE independiente”, enfatizó en medio de gran expectativa de sus seguidores y los medios de comunicación.

Negó que se haya lanzado a la postulación muy individualmente, se trabajó a partir de una alianza de varias organizaciones, se trata de construir una organización en términos de novedad y renovación, el resultado de la unidad lo dará el votante.

“El votante que va ser consciente de quién va ser el representante de los intereses colectivos de los bolivianos, nosotros creemos representar esos intereses, estamos abiertos a diálogo y unidad”, afirmó al recordar la reunión de cívicos, oposición y Conade.

Juicio Quiborax

En medio de aplausos, el candidato presidencial, Carlos Mesa, contestó que afrontará cualquier juicio político que le inicien, no sólo porque está con la conciencia tranquila, sino también le permitirá aclarar muchas cosas, no sólo en el caso Quiborax. «Un gobierno que tiene la cantidad de actos de corrupción encima y está hasta aquí de acusaciones y de hechos comprobados que algunos se medio investigaron y otros no, se permite acusarnos de irregularidades, que lo haga, pero no tiene la moral para hacerlo», sostuvo.

«En el momento que se me abra un Juicio de Responsabilidades en cualquiera de estos casos, tendré el gusto de demostrar que no solamente no tengo responsabilidad alguna, enfatizó en medio de la expectativa y atención de los concurrentes. En el caso Quiborax hubo una connivencia obvia entre el Ministro de Justicia, antes Procurador General del Estado con una empresa pirata chilena y con el abogado que defendió los intereses de Chile en La Haya para darle 42 millones de dólares, cuando podía haber llegado a un acuerdo», remarcó el Candidato.

Economía de la alegría

El Candidato Carlos Mesa exhortó a Tarija a construir la economía de la alegría, que no es literatura, tiene base para ello tiene que ver con el espacio geográfico, como atractivo de lugar de remanso y tranquilidad, de sus fiestas culturales.

Tiene que ver con lo que representa hoy, la capital vitivinícola del país, el jamón, el queso, el turismo, la posibilidad de generar espacios, sin descuidar los hidrocarburos, agregó al admitir la necesidad que tiene Tarija de resolver problemas fundamentales.

Admitió la declinación de la producción de hidrocarburos, cuestionó el recorte del 12% del IDH como incentivo hidrocarburífero que al final no incentivó nada, la desertificación, la falta de agua, la contaminación, el suministro de energía en esta región.

Los parques nacionales no se protegen por razones poéticas, sino pueden ser potencialmente generadores de futuro, de algo que Tarija tiene, explicó al reconocer que todavía son ideas generales que se irán precisando con los aportes del departamento.

Los candidatos para las elecciones presidenciales por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y Gustavo Pedraza, junto a los diferentes representantes de los partidos políticos aliadas como el frente de Todos que lidera el gobernador Adrián Oliva, en conferencia de prensa plantearon construir un ‘Gobierno Amigo para Tarija’ como parte de propuesta que partirá de las voces de los ciudadanos que conforman la sociedad.

Tras su arribo a la capital chapaca, el binomio opositor a Evo Morales se unificó con quienes son parte de esta alianza como lo es, Oliva, el FRI, la representación de Sol.bo, Carlos Bernal, y diversas congregaciones que se sumaron para brindar una conferencia de prensa en la casa líder tarijeño fallecido, Oscar Zamora Medinaceli con el fin de dar a conocer la propuesta que mantiene y busca trabajar su candidatura respaldando la misma.

El candidato a la presidencia Carlos Mesa, agradeció por todas las muestras de afecto que recibió por parte del pueblo tarijeño quien lo recibió de forma calurosa, el cual señaló que ellos plantearan la construcción de una propuesta y programa propuesta a partir de las voces de los ciudadanos que conforman la sociedad. “El sur también existe y por esa razón fundamental hemos querido escoger a la ciudad de Tarija como el primer punto de una gira nacional de contacto con el pueblo”, dijo.

Por lo que señaló que el punto de partida de este trabajo que se busca construir es de un ‘gobierno de ciudadanos’, porque se considera que se debe recuperar la idea de las personas con su capacidad creativa como de su libertad de conciencia y esfuerzos personales (…), por lo que expresó que la sociedad los piense como una ‘comunidad ciudadana’, de propuesta de futuro que se va construyendo con el pasar de los días.

“El sentido de comunidad, que previa al momento colonial, indígena, rural, urbana; comunidad ciudadana es en consecuencia la confluencia de esos elementos que hacen que los partidos políticos con historia como de aquellos nuevos, independientes, plataformas ciudadanas, creemos que es posible esta idea de Gobierno de Ciudadanos”, señaló Mesa.

Oliva

Entre tanto, el gobernador Oliva, expresó su satisfacción al darle la bienvenida al candidato Carlos Mesa a Tarija, donde además señaló que se espera que juntos puedan construir un gobierno ‘amigo’ para con el departamento, quien durante los últimos años le dio mucho al País,

En ese entendido, Oliva afirmó que el pueblo tarijeño le brindará todo su apoyo para con la candidatura de Mesa, puesto que como departamento se quiere sentir que se forma parte del país, para ayudar construir un estado en democracia, respetando las libertades, donde todos puedan ejercer los mismo derechos con la oportunidad de recibir una parte de lo Tarija le dio al Bolivia.

“Este es un departamento que le dio mucho al país, que en los últimos años le aporto con mucho, el cual necesita de un Gobierno Amigo; que le extienda la mano a Tarija y que además trabaje en la solución de sus principales problemas. Somos un departamento que necesita tener la presencia del Estado para resolver las verdaderas necesidades de la gente”, dijo Oliva.

