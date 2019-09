Fondos de incentivos a la exploración petrolera fueron transferidos a otra cuenta del BCB cuyo destino se desconoce

Fernando Barral Zegarra

El gobierno mediante decreto supremo, transfirió los recursos del fondo de incentivo a la exploración petrolera con el 12% del IDH de gobernaciones, municipios y universidades, a otra cuenta del Banco Central de Bolivia (BCB) y cuyo destino se desconoce.

El decreto ordenó transferir de forma automática los dineros para el incentivo petrolero a una cuenta específica del banco mencionado para su custodia, confirmó el Secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo.

Quiere decir que de una cuenta creada exclusivamente para el Fondo de Inversión a la exploración y explotación hidrocarburífera, se traspase a otra cuenta creada bajo la administración del BCB, explicó el Secretario al mostrar copia del decreto.

De esta cuenta el BCB podrá disponer de esos recursos e informar a YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos del movimiento de esta cuenta, agregó al decir que detrás esta decisión del gobierno, no hay nada transparente. “Si fuese algo transparente lo que hace el gobierno para precautelar esos recursos para gobernaciones, municipios y universidades estatales, hubiese hecho un decreto exclusivo para eso y no contrabandear esa decisión en un disposición adicional del decreto”, dijo.

Al decir que es poco transparente esta decisión , hizo notar que hace pensar que el déficit total del Estado es mucho más de lo que supone el pueblo y los expertos y obliga al gobierno a echarle mano a estos recursos que son destinados a promover la inversión.

El secretario estimó que con este fondo de incentivo, llamado confiscación por esta región, se recaudaron más de 500millones bolivianos, al departamento de Tarija correspondería el monto más alto de lo recaudado.

Consultado si está destinándose este dinero a otro uso, respondió que no puede afirmar eso, sin embargo, lo que dispone el decreto no es claro ni transparente, no dice cuál es la finalidad de traspasar de los recursos de una cuenta a otra del BCB.

El destino y uso de estos recursos debería está bien explicado por el gobierno, el Ministro de Economía y el presidente del BCB, Pablo Ramos Sánchez, deberían decir cuándo van a devolver el dinero, tendría que haber devuelto el 2017 todo el dinero confiscado.

Los anuncios del Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, de que devolverían por cada dólar del IDH, 8 dólares a las gobernaciones y 4 a municipios y universidades quedaron en nada, no retornaron esos recursos y “ojala no quede en nada este fondo.

Disposiciones adicionales del decreto para incentivo

Disposición adicional única: Se modifica el artículo 16 del decreto supremo 2830 de 6 de julio de 2016 con el siguiente texto:

“Artículo 16.- (Custodia de los recursos del Fondo de Promoción de la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburos. FPIEEH).

Los recursos que se encuentren en la cuenta del FPIEEH deberán ser transferidos de forma automática a una cuenta específica de titularidad del Banco Central de Bolivia-BCB, para su custodia.

El BCB informará mensualmente al Ministerio de Hidrocarburos y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre el detalle de los movimientos de la cuenta del FPIEEH.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a solicitud de YPFB y con la autorización del Ministerio de Hidrocarburos a través del Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos emitida conforme al Parágrafo II del Artículo 18, instruirá al BCB con al menos dos días hábiles de anticipación la transferencia de los recursos de la cuenta específica en el BCB a la cuenta del FPIEEH, mencionadas en el Parágrafo I del presente Artículo”.

Pedirán informes oral y escrito sobre decreto

El Senador Fernando Campero Paz anunció que este lunes elevará dos peticiones de informe oral y escrito sobre el decreto del gobierno por el cual el Fondo de Incentivo Petrolero pasa a otra cuenta del BCB sin precisión de su uso.“Realmente es una vergüenza, el lunes estamos pidiendo informe escrito y oral, paralelas las dos, para saber qué está ocurriendo con ese dinero, cuál es el uso, cuál es la cuenta donde ha sido asignado”, enfatizó el parlamentario.

“Por qué ese cambio subrepticio, en un tema tan importante de hidrocarburos, incluido en un decreto que no tiene nada que ver”, cuestionó el parlamentario al admitir que hay mucha preocupación por el uso indiscriminado de los recursos de los bolivianos.

El decreto del gobierno está referido a ver la planilla de avance de obras del gobierno y una disposición adicional al final incluye un tema trascendental para los hidrocarburos, que es el fondo de incentivo para la exploración y explotación petrolera.

«Este fondo se nutre del IDH de gobernaciones, municipios y universidades y da mala espina un uso oculto del tema de hidrocarburos tan importante en un decreto que nada tiene que ver con este rubro, con una disposición adicional única, realmente sorprendente. Una ley determina donde destinar el dinero del fondo al incentivo petrolero y cuál su uso, pero si ahora va tener uso indiscriminado y no sabemos en qué, es una gran preocupación, nos quitan el 12% del IDH, pero ahora ese dinero no irá a exploración», cuestionó Campero.