Advierten que tozudez del Gobierno está llevando a la violencia

Nuevo Sur

La tozudez del gobierno del MAS está llevando a Bolivia a una escalada de violencia, como se vio en algunos puntos del país el jueves cuando la realización del paro cívico, de acuerdo al Dirigente de Unidad Nacional en Tarija (UN) César Mentasti Padilla. “Ojalá no siga ascendiendo, ojalá no haya más decesos, hubo una pérdida de vida humana en Beni, ¿me entienden?, los hechos de violencia en Santa Cruz, en La Paz, menos mal que en Tarija somos tranquilos”, declaró el representante.

El dirigente sostuvo que la población tiene que hace respetar su voto del 21 de febrero de 2016 con medidas para que el gobierno se dé cuenta de que no puede anteponer una candidatura, no se puede omnipotenciar un solo candidato como pretende el MAS.»Tenemos un presidente candidato, porque es el único, de los tres niveles de gobierno, que no tiene necesidad de renunciar y al mismo tiempo ser candidato, él y el vicepresidente, estas cosas, estas acefalías en democracia son terribles», advirtió.

Mentasti espera que el MAS entre en razón y no siga enfrentando al país, parapetándose en una posición de un solo candidato, “supuestamente tienen una agenda, eso se traduce en una persona, esas cosas son las que observado UN, la oposición tiene que unirse.