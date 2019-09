Tarija cumplió disciplinadamente jornada de paro cívico

Ayer Tarija amaneció bloqueada en diferentes puntos de la ciudad en un paro cívico que fue acatado por la generalidad de instituciones tarijeñas, excepto por algunas instituciones dependientes del Gobierno nacional como el Sereci.

La medida en el departamento de Tarija fue tranquila, sin hechos de violencia, excepto por algunos casos de cruce de palabras entre ciudadanos que estaban a favor o en contra de la medida.

El presidente del comité Pro Intereses del departamento de Tarija, Juan Carlos Ramos, calificó la medida de exitosa y mencionó que se instalaron cerca de 90 puntos de bloqueo en todo el departamento.

Asimismo, destaco el cumplimiento del paro por todas las organizaciones, e instituciones que fueron convocadas.

En ese sentido instituciones como la Alcaldía, Gobernación, Universidad, Transporte y gremiales, entre otros, acataron la medida de la paralización de actividades.

La jornada de paro cívico nacional concluyó con un mitin de masiva participación en la plaza Luis de Fuentes, que fue convocado por la ciudadanía con el fin de defender la democracia, y en rechazo a la habilitación del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y Álvaro García Linera por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).“De forma pacífica, esa es la forma de manifestarnos los tarijeños, le hemos dicho al pueblo boliviano y al Tribunal Supremo Electoral que debe anular esa resolución que es incosntitucional y que ha habilitado de una manera traicionera a la democracia, al binomio del MAS”, expresó.

El líder cívico aseguró que la lucha por la defensa de los derechos ciudadanos continuará de manera firme junto a las instituciones, movimientos ciudadanos y el pueblo en su conjunto. “Por eso el gobierno tiene que escuchar que los tarijeños queremos vivir en democracia, queremos vivir en libertad, y jamás vamos a tolerar el yugo de un gobierno dictatorial, y menos de la tiranía. Ese ha sido un paro cívico contundente, esto demuestra que vamos a estar firmes en nuestra lucha, esto historia de un noble pueblo que el gobierno siempre le da la espalda”, aseveró.

Las distintas provincias también se sumaron al paro cívico, entre ellas Méndez, Entre Ríos, Uriondo, y Bermejo, pese a que su Comité Cívico se negó a acatar el paro.

Ramos dio lectura a la denominada ‘Proclama de Tarija por la libertad y Democracia’ que se sintetiza prácticamente en la defensa de la democracia, considerando todas aquellas acciones que vulneraron el derecho del pueblo tarijeño, y boliviano, donde establece que “se debe continuar en la senda de la lucha por proteger los derechos fundamentales, la Constitución Política del Estado, el voto del pueblo, y que se preserve el sistema democrático del país”.

En ese marco se desató una serie de protestas a lo largo y ancho del país, situación que conllevará a reunión pactada para el día de mañana en la ciudad de Cochabamba, en donde participarán todos los comités cívicos de Bolivia, y establecerán nuevas estrategias en lo que consideran la defensa de la democracia y derechos de la ciudadanía.

Ramos explicó que viernes se realizará una reunión nacional de Comités Cívicos en la ciudad de Cochabamba, para determinar las acciones a seguir en el nuevo contexto político.

Adelantó que se verá el tema jurídico y legal no solo en Bolivia, sino en el ámbito internacionales para hacer prevalecer los derechos del ciudadano.

El paro cívico de 24 horas se cumplió hoy a convocatoria de los comités cívicos de ocho departamentos del país en demanda del respeto al voto emitido en el referendo del 21 de febrero de 2016, que negó al presidente Evo Morales una nueva postulación.

Legisladores del Movimiento al Socialismo calificaron el paro cívico de una medida política.

“Este paro es más político, yo creo que los que están haciendo el paro por el 21 F es por el artículo 168 de la CPE, pero este artículo no se ha cambiado y hay una sentencia constitucional que le da la oportunidad a nuestro hermano presidente de que se pueda postular para estas elecciones”, aseguró Nora Quisberth, Jefa de Bancada de MAS.

Quisberth considera que existen otras instancias para hacer conocer las diferentes posturas de la población y no así un paro cívico por las consecuencias económicas que genera.

El subcomandante de la Policía de Tarija, Luis Jerez Bejarano, informó que se instalaron puntos de bloqueo en el cruce del Valle en Bermejo en San Lorenzo y en las provincias donde no se instalaron puntos de bloqueo por un Villa Montes, Caraparí, Entre Ríos y Yacuiba.

Asimismo dijo que ya la medida fue completamente pacífica en la ciudad de Tarija y no se reportaron casos en que tuviera que atender la Policía Nacional.“Se ha constatado que existen vehículos de alto tonelaje y no existen ciudadanos que están bloqueando a y en otros lugares También tenemos información de que sólo existen vehículos y no existen personas entonces podrán entender que no hay ningún tipo de dificultad en las que haya tenido que intervenir la policía”, indicó.

Sin embargo, vecinos de San Lorenzo, denunciaron que en horas de la mañana, de ayer un funcionario de la Alcaldía, trató de agredir a personas que acataban el paro cívico nacional en rechazo a la habilitación de Evo Morales y en defensa de la democracia. Un policía tuvo que intervenir para evitar que se registraran hechos mayores.

El funcionario fue identificado como el jefe de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de San Lorenzo

Bloque en «El Rancho»

En El Rancho se instaló uno de los puntos de bloqueo en la jornada de paro cívico. Hasta ese lugar llegaron los buses que empresas que llegan a Tarija desde Potosí, Oruro, La Paz y Cochabamba.

Claudia Carolina Sigler, miembro del Comité Cívico de San Lorenzo, dijo que en El Rancho se encuentra uno de los puntos de bloqueo más fuertes y que hasta el mediodía se tenían alrededor de nueve buses y 12 vehículos varados en el lugar.

Mucha gente tuvo que pasar el punto de bloqueo caminando.

el Andaluz