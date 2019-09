Encuentran cadaver de epiléptico en una quebrada

Encontraron a un adulto mayor sin vida, una vez que este hubiese sido reportado como desaparecido por su hijo, quien indicó que su padre padecía de trastornos mentales, por lo que este hombre habría tenido un ataque, por lo que cayó de una quebrada de más de 30 metros de profundidad, provocándose una lesión grave en el cráneo que lo llevó a la muerte.

De acuerdo con los datos preliminares dados por fuentes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se conoció que el pasado 30 de noviembre el fallecido, salió de su domicilio en la zona denominada como el baden en la provincia Arce, desde esa jornada este no retornó, por lo que su hijo inicio su búsqueda.

“Esta persona salió de su domicilio en horas de la tarde con dirección al monte en la comunidad de salado norte, es ahí donde al parecer sufrió un ataque de epilepsia, ya que padecía trastornos mentales, por lo que este al encontrarse en una quebrada de una profundidad de más de 30 metros cayo al vació”, dijo.

El hijo de la víctima buscó a su padre, llegando a encontrarlo el pasado 5 de diciembre sin vida en posición decúbito ventral, casi en estado de putrefacción, por lo que este se dirigió de inmediato hasta dependencias policiales del municipio de Padcaya, por lo que junto al corregidor de la comunidad y un médico de turno del centro de salud el limal realizaron el levantamiento legal del cadáver.

En el lugar alrededor de las una de la madrugada, determinaron que el mismo falleció por causa de un traumatismo encéfalo craneano abierto, por lo que una vez que informan todo lo ocurrido a su hijo, los policías decidieron entregar el cuerpo a sus familiares, quienes ayer lo velaron y se prevé que hoy lo entierren.

Que es la epilepsia?

La epilepsia es un trastorno provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama “ataque epiléptico”.

Para considerar epiléptico a alguien, los ataques deben repetirse con cierta frecuencia (ataques recurrentes). La epilepsia tiene su origen en unos cambios breves y repentinos del funcionamiento del cerebro; por esta razón, se trata de una afección neurológica. Dicha afección no es contagiosa ni está causada por ninguna enfermedad o retraso mental. Algunas personas con retraso mental pueden experimentar ataques epilépticos, pero tener estos ataques no implica necesariamente el desarrollo de una deficiencia mental.

Síntomas

En el estado epiléptico (status epilepticus), el más grave de los trastornos convulsivos, las convulsiones no se detienen. El estado epiléptico es una urgencia médica porque la persona tiene convulsiones acompañadas de intensas contracciones musculares, no puede respirar adecuadamente y tiene extensas (difusas) descargas eléctricas en el cerebro. Si no se procede al tratamiento inmediato, el corazón y el cerebro pueden resultar permanentemente lesionados y puede sobrevenir la muerte.

