Gobernación pide a la ALDT no seguir generando problemas

El secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta, criticó en la pasada jornada el accionar de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) por sus últimas acciones asumidas, específicamente referida a la designación del asambleísta, William Guerrero, como subgobernador de Padcaya, exhortando a los mismos a “devolver la paz” a este municipio, y dejar de generar “problemas”.

No obstante, la autoridad departamental hizo referencia a un proyecto de ley que presentaron distintas representaciones de Padcaya, tanto cívicas, como sociales, y campesinas que concierne la abrogación de la Ley 337 que designa a Guerrero como subgobernador, dicha Ley que va en contra de la voluntad que exige esta decisión de dar continuidad a la gestión de la autoridad fallecida, Rufino Choque, cargo el cual recayó en manos de Percy Escalante, quien goza del respaldo de la población.

“Tienen que empezar a retomar el rumbo, no puede seguir la Asamblea generando tantos problemas, en el caso específico de Padcaya existe una alternativa en las próximas horas se va a presentar un proyecto de ley para que se pueda abrogar la designación del señor Williams Guerrero y recuperar la paz en Padcaya”, ha manifestado a los medios tarijeños la autoridad departamental.

Bajo este marco, Peralta sostuvo que a partir de ahora la decisión se encuentra en manos de la ALDT, ya que entiende que se debería abrogar dicha Ley que no goza del respaldo de la misma población de esta región, a tiempo de manifestar que de no cumplir con el mandato del pueblo, la Asamblea estaría cerrando un “capitulo nefasto” para los mismos, ya que cree que iría contabilizado “como un error más” de los que estaría cometiendo el ente legislativo.

“La Asamblea departamental ha cometido un gravísimo error, no había ningún respaldo jurídico para designar a William Guerrero como subgobernador de Padcaya, no había ninguna legitimidad para que eso ocurra, y tercero, tenía a todo el pueblo en contra, pese a todas esas circunstancias no le ha importado al Movimiento Al Socialismo violentar una vez más la Constitución, en este caso vinculada a esta designación y se confirma que eso está en contra de todas las circunstancias que vive el pueblo de Padcaya”, sostuvo peralta.

Asimismo, la autoridad considera que la Asamblea debe encauzar el rumbo para no entorpecer las gestiones y políticas que lleva consigo Órgano Ejecutivo departamental, apuntalando a la ALDT de haberse convertido “en el núcleo de todos los problemas de Tarija”.

A través de un Decreto Departamental, el Gobernador designó a Percy Escalante como Subgobernador interino de Padcaya, posteriormente el ente legislativo con una ley designó a Williams Guerrero como nueva autoridad de ese municipio.

