Denuncian que fiscal dejó en libertad a usurero

El jefe de la División Delito Económico Financiero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) La Paz, Freddy Vargas, indicó en pasados días que el dinero de los préstamos “gota a gota”, cobran hasta un 50 por ciento de interés diario. El oficial de la Policía indicó “los prestamos ‘gota a gota’ es una forma de usura, además que genera una nueva serie de delitos como la coacción a las personas deudoras y a sus familias”.

Vargas explicó que “esta forma de préstamo comenzó en Colombia y se ha expandido a México, Perú, Bolivia, Argentina y Chile y siempre es administrado por colombianos, quienes actúan en grupo”.

Esta ha sido emulada ahora por bolivianos, en este caso un sujeto tarijeño, el mismo que presto dinero a dos hermanas, y un joven. En este caso una de ellas refiere que se prestó un monto de dinero con un interés de 20 %, el cual debía pagar cada 24 días.

“Los primeros días pague normal, pero el tercer mes se me fue imposible cancelar, y ellos tienen una manera de cobrar agresiva, ellos empiezan a amenazar y gritar, yo le dije no le podía pagar el mes d octubre, cuando pague los 2000 bs no tenía para pagar el interés, él quería que le cancele 400 bs, quería que pague interés tras interés”, dijo la víctima.

La denunciante luego fue hostigada y amedrentada, por el sindicado, quien le dijo que entraría a su casa y sacaría sus cosas sino le paga, a lo cual la víctima reaccionó advirtiéndoles con denunciarlo ante la Policía, pero este a pesar que sabía que cometía un delito la amedrentaba diciéndole que tenía seis abogados.

“Me dijo le hice firmar documentos a su sobrino, pero no es así, no da recibo, ningún documento, esta mujer se entró a mi casa, sin mi consentimiento, yo denuncié por eso a la policía llegamos ahí, a mí me cobraba la plata, es que le hice pillar infraganti, los policías lo agarrón y lo llevaron a la Felcc, había prueba un cuaderno donde estaba nombres de los que cobra por prestamos”, prosigue la denunciante.

La fémina lo denuncio por usura y amenazas, por lo que la concubina del sospechoso llevo a la Felcc 4 abogados, de los cuales una llamó a la víctima.

“Me llamo una doctora me dijo que arregle de buena manera, le dijo que estaba ocupada y no podía atenderle, entonces no nos molestaron nada, pero hablaron con la fiscal dos abogados (…) luego de muchas horas nosotros hablamos con ella (la fiscal Jhanet Rodríguez, ella nos dijo que hay un acuerdo que los abogados presentaron un memorial en el cual decían que no nos van a cobrar, que no nos van a molestar, que no se van acerca a nosotros ni por primera ni tercer, pero no hay garantías para nosotros”, dice la denuncia.

La fiscal después de que el sindicado iba a ser liberado, dijo que una juez resolvió que quede en libertad, ya que las víctimas habían desistido con la denuncia, pero esta versión fue falsa de acuerdo a la denunciante, ya que Rodríguez no les mostro ninguna documentación en el cual les asegure de que ya no les volverá a cobrar, ni hostigar. Además la funcionaria pública, minimizo la prueba del cuaderno que le fue secuestrada al presunto usurero, del cual dijo que no tiene validez en estos casos.

