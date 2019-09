Padcayenos afirman que asambleísta Guerrero «nunca ha ido a Padcaya»

El Asambleísta William Guerrero Quiroga, no se acercó siquiera para asumir el cargo de subgobernador de Padcaya tras su nombramiento por Ley, por la Asamblea legislativa, contrariamente los padcayeños dieron 48 horas los legisladores para anular el nombramiento. “Nunca ha ido ha Padcaya ni ha ido cuando era asambleísta hace cuatro años, peor va ir ahora que hace siete días de manera ilegal ha sido nombrado como subgobernador”, informó el dirigente cívico, Ariel Vergara Garnica.

Los padcayeños en ampliado departamental efectuado este lunes, dieron un plazo de 48 horas a la Asamblea para que anule la Ley 337, de nombramiento de Guerrero en el cargo de subgobernador, caso contrario asumirán acciones, advirtió. “Para nosotros este tema está cerrado, tenemos un subgobernador que es Percy Escalante por determinación de las bases, es un técnico que ha venido trabajando, es padcayeño, goza de la confianza del campo y del área urbana”, enfatizó.

Los padcayeños, de acuerdo a Vergara, harán respetar el mandato de las bases y piden a los cuatro asambleístas de la primera Sección de la provincia Arce, cuya capital es Padcaya, dejar de insistir porque el pueblo está molesto, las comunidades. “Y lo vamos a sacar en burro, no de Padcaya, de la Asamblea, deben dejar, nunca justificó ni su sueldo, no hicieron nada por Padcaya, por el contrario decidieron compartir la torta entre cuatro y se olvidaron que Padcaya tiene 87 comunidades. La torta de la que ellos hablan debe ir en beneficio de las 87 comunidades, los seis barrios y no para que se repartan entre cuatro», remarco Vergara en alusión a un audio que fue filtrado donde Guerrero habló de reparto de tortas y cargos.

Sobre los pedidos de algunas personas de Padcaya de que Guerrero debe asumir el cargo en base a la Ley de la Asamblea, el dirigente respondió que las personas que llegaron a Tarija, no representan a nadie, son exfuncionarios de Guerrero. «Son personas sueltas, no orgánicas, no representan a nadie, el señor Efraín Nieves, que hablaba que era presidente de no sé qué, no es presidente ni de su hogar”, fustigó Vergara al indicar que no deben tomarse el nombre de las instituciones peor de la provincia.

Vergara que mostró el voto resolutivo con sellos y firmas de dirigentes y comunidades, acotó que Guerrero puede acudir a las instancias que quiera, las decisiones de los padcayeños también tienen rango de ley y harán respetar porque el pueblo lo eligió y lo puede sacar.

Fernando Barral Zegarra