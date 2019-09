«Intercultural» pide a cívicos dejar de hacer política

El dirigente de los interculturales de Tarija, José Yucra, pidió en la pasada jornada a los cívicos de ese departamento cumplir el estatuto interno de esa organización y no ingresar a la arena política, como pasa cuando convocan a un paro en rechazo a la postulación de los candidatos del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Es muy lamentable que el Comité Cívico esté metiéndose en política, sabemos bien que el Comité Cívico, según su estatuto interno, tiene la responsabilidad de defender los recursos económicos del departamento y fiscalizar el buen uso de estos, pero eso no hace el Comité Cívico, ahora se meten en política”, dijo Yucra.

Cuestionó que los cívicos en coordinación con algunas plataformas hayan instalado una vigilia en el Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Tarija, para rechazar la postulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, para las elecciones primarias que se realizarán en enero, con miras a los comicios generales de 2019. “Yo quisiera preguntarle al Comité Cívico, si ha fiscalizado una obra del gobernador, Adrián Oliva, me voy a callar, pero vemos que no hizo fiscalización. Creo que el Comité Cívico debe recuperar sus principios y no se meta en estar haciendo vigilias o estar en contra de las autoridades nacionales”, agregó.

Cívicos de todo el país han confirmado acatar el paro nacional para este 6 de diciembre, en defensa de la democracia y para pedir el respeto al referendo del 21 de febrero de 2016.

Se anuncia que se masificarán las medidas de presión, tras conocer que el TSE habilitó la candidatura de Evo Morales.

ABI