Joven es asaltado al atardecer en Yacuiba

Un joven de 21 años fue asaltado ayer por la tarde en el barrio nuevo de la ciudad de Yacuiba por dos hombres de mediana edad. De camino a su casa, la víctima se encontró con los sospechosos quienes, al ponerse a su altura, le acorralaron y le quitaron sus pertenencias tras reducirlo, para luego golpearlo con un palo en el brazo derecho.

La inseguridad que azota en la ciudad de Yacuiba de nuevo se puso de manifiesto ayer cuando alrededor de las seis y media de la tarde un joven fue víctima de dos asaltantes que le quitaron sus pertenencias de valor. Según lo averiguado, el joven se dirigía a su domicilio luego de salir de su trabajo como ayudante en un taller mecánico, explicó un informante de Radio Patrullas 110.

“De repente, explico, se le acercaron los sujetos; uno le preguntó si llevaba agua y le pidió la hora. Otro le arrebató el celular, otro la mochila donde llevaba una laptop y quien le pidió la hora la amenazó con arma blanca y le quitó su dinero, eran algo de 1500 bolivianos que le pagaron de su sueldo; luego huyeron hacia la quebrada internacional”, dijo.

El joven una vez que fue dejado herido con un fuerte dolor en su brazo derecho, producto del golpea que le dieron con un palo de madera, pidió ayuda a otras personas y éstas llamaron a la policía que llegó minutos después, pero ya no dieron con los asaltantes. “A raíz de este caso se supo de otro similar, pero en la comunidad de campo grande, donde un joven fue despojado de sus pertenencias, incluidos los zapatos, cuando iba en una Urvan (…)el norte de la ciudad ha sido blanco de los ladrones en las últimas semanas, el caso más relevante fue el atraco cometido en una casa de una privada”, contó.

La víctima fue trasladada hasta el hospital regional Rubén Zelaya, donde fue internado una vez que le diagnosticaron una fractura del brazo, por lo que también puso la denuncia ante los investigadores de la Felcc de la región.

Estos sujetos no son los únicos asaltantes fichados en esta región: estas últimas semanas se ha recrudecido la lucha entre diversos grupos que acorralan a víctimas, se conoce la existencia de un gran grupo de argentinos que acorralan a sus objetivos y luego los asaltan en la vía pública, como en las calles y parques de la ciudad.

Consejos

No se debe llevar nunca en el mismo sitio todo cuanto es valioso. Es decir, el dinero, las llaves, las tarjetas y la documentación personal no deben estar juntas, sino que se debe distribuir en diferentes espacios (bolsillos, bolso, cartera…). En la medida de lo posible, al salir de casa hay que llevar encima solo lo imprescindible.

No hay que perder de vista nunca el bolso ni los objetos personales. En cafeterías, mientras se prueban unos zapatos o se adquiere un aperitivo en la calle… conviene no separarse en ningún momento del bolso, la cartera, el abrigo o el móvil.

Los objetos de mucho valor nunca deben estar a la vista. Un ordenador portátil, una buena cámara de fotos, el móvil de última generación… son una tentación muy grande, por lo que hay que llevarlos bien guardados. Por supuesto, conviene evitar salir a la calle de compras con joyas o relojes de gran valor.

No se tienen que utilizar bolsos que no tengan cierre. Si las mochilas, bolsas o bolsos que se portan no tienen cremallera, conviene llevar el dinero o las tarjetas en los bolsillos (mejor interiores y con cierre). Además, cuando hay mucha gente, se debe colocar cruzado en bandolera o por delante del cuerpo.

REDACCIÓN CENTRAL/TINTA ROJA