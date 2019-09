Fracasa segundo intento de conformación de directiva de FEDEMYPE

El presidente del Comité Electoral, Filomeno Choque, informó en la pasada jornada que fracasó el segundo intento por renovar la dirigencia de la Federación de Micro y Pequeños Empresarios (Fedemype) de Tarija, por un supuesto boicot de parte de la antigua directiva.

“El domingo se estaba llevando el congreso normalmente, pero hubo boicot de la antigua directiva, porque trajo gente que no son productores. Ya cuando estábamos por llevar las elecciones, desconocieron a los de las provincias e impidieron las elecciones”, dijo el presidente del Comité Electoral.

Ante esta situación, se tuvo que tomar la determinación de suspender las elecciones en la Federación de los Micro Empresarios hasta nuevo aviso.

Choque denunció que el objetivo es realizar un Congreso con la participación de todos los micro y pequeños empresarios de las provincias, pero que la directiva cesante no lo permite. “Nos han quitado y roto el libro de actas, luego logramos recuperar el libro, pero le faltan hojas, es decir la otra parte no vino con la intención de unificar, participaron con el objetivo de hacer fracasar el congreso. Es la segunda vez que no podemos elegir directiva”, agregó Filomeno Choque.

ABI