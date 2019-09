Ex dirigente campesino acusa a Carlos Mesa de ser candidato de Morales

El exsecretario de Gobernabilidad de la Gobernación de Tarija, Luis Alfaro, se refirió al resultado de una encuesta difundida por Pagina Siete donde Carlos Mesa se posiciona 5 puntos por encima Evo Morales en la primera vuelta, y aseguro que el expresidente es “candidato de Evo Morales”.

Para Alfaro, Mesa no tendría el valor necesario para hacerle frente al presidente Evo Morales. “Don Carlos Mesa es candidato de Evo. Ellos han vivido coqueteando en La Haya y ya han tranzado, porque Carlitos Mesa, no tiene el valor necesario para ponerse al frente de don Evo”, aseguró.

Por su parte, Roberto Márquez, miembro del Comité Central de Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), llamo “renegado” a Alfaro.

“El único que sabe cómo es Evo Morales, es él porque prácticamente es una masista renegado. Los masistas renegados siempre van a salir….siempre tiene su corazón azul, de manera que tiene que buscar desprestigiar a uno de los candidatos que resume la voluntad del pueblo boliviano. La voluntad democrática, la voluntad de expresión y fundamentalmente la búsqueda de la justicia social”, indicó.

Sobre las encuestas de Pagina Siete, dijo que reflejan el sentir del pueblo boliviano, pero que sin embargo, no deberían incluir a Evo Morales como candidato “Es un candidato que esta fuera de la Constitución, no cumple los términos y la norma constitucional, por lo tanto esta fuera de esto, pero sin embargo, lo ponen”, lamentó.

La encuesta se realizó del 17 al 20 de noviembre, antes de cumplirse el plazo de registro de los binomios presidenciales ante el órgano electoral, tiene una muestra de 800 entrevistas a mayores de 18 años en las nueve capitales departamentales, más El Alto, la segunda ciudad más poblada y 31 ciudades intermedias.

El sondeo realizado por Mercados y Muestras para el periódico boliviano Página Siete tiene una confiabilidad de 95 % y un margen de error de 3,47 %.

El estudio muestra que un 34 % de los encuestados votaría por Mesa de la alianza Comunidad Ciudadana frente a un 29 % que lo haría por Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) y 10 % por el empresario Samuel Doria Medina, que anunció esta semana que no va a participar de las inéditas primarias en Bolivia ni en las elecciones generales.

Primarias innecesarias

Luis Alfaro dijo también que las elecciones primarias debían ser suspendidas, luego de que los binomios presidenciales arrojaran que no hay diferentes candidatos en una misma agrupación política, por lo que no habría razón para llevar adelante estas elecciones.

“No se va elegir nada, no se va elegir a nadie. Solamente es para dejar un poco el dolor de La Haya, el tema económico del país en lo que respecta al gas, a la crisis”, puntualizó.

En esa línea pidió a las diferentes autoridades, partidos políticos e instituciones rechazar las elecciones primarias y utilizar los casi 27 millones de bolivianos que se gastaran, en el tema de salud.

“Pido a toda la ciudadanía que rechacemos estas elecciones primarias y nos preparemos para unas verdaderas elecciones el próximo año”, argumentó.

FRI no tiene una comisión de campaña

Márquez, no quiso referirse al avance en la campaña de Carlos Mesa y la alianza conformada. “Aún todavía no está una comisión de campaña lo que sí existe son los comités nacionales que están trabajando en lo que es coordinación tanto lo que es la candidatura presidencial como de Frente Revolucionario de Izquierda, el equipo que tiene que ver con SOL.BO y también es parte de esto la agrupación Todos que está a la cabeza del gobernador”, explicó.

Finalmente informo que Carlos Mesa tiene planificado visitar todos los departamentos de Bolivia, provincias y municipios. “En la agenda que tiene seguramente Carlos Mesa ha de visitar todos los departamentos de Bolivia, las provincias y los municipios y saludar al pueblo donde se encuentre y creo que eso en su momento se hará conocer al pueblo tarijeño”, expresó.

