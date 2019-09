Productores de cebolla publicaron su guía de comercialización

Los productores de cebolla de Tarija, Chuquisaca y Potosí publicaron el sábado su guía de movimiento del producto en un acto desarrollado en el municipio de El Puente, informó la asambleísta del Movimiento al Socialismo, Sara Armella. “Hoy (sábado) se realizó esta actividad importante, es el lanzamiento de la guía de comercialización de la producción de cebolla”, informó en declaraciones a la ABI.

Se trata de una suerte de patente de circulación y comercialización insoslayable.

Por eso se conformó un comité de comercialización de cebolla que buscará mercados, teniendo en cuenta que se tiene problemas en el tema de precios, que no cubre la hoja de costo del productor.

La guía de movimiento permitirá que las autoridades encargadas del control sepan que es producción nacional y se evite la venta de producto que ingresa de contrabando de otros países. “Ahora toda cebolla debe salir con la guía, si no cuenta con ella se debe comisar el producto, porque no es producción nacional. El quintal a 50 bolivianos cubre la hoja de costos, pero no debe bajar de ese precio, para eso se pide a la Aduana que no debe ingresar productos de otros países de contrabando”, agregó.

Añadió que los municipios de El Puente, Las Carreras, Culpina, Tupiza y Yunchará de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí garantizan este año una producción de más de 2 millones de quintales.

Por su lado el subgobernador de El Puente, Bartolomé López, llamó a las autoridades a controlar que todo camión que transporte cebolla en territorio nacional cuente con la guía de movimiento. “Para el año vamos a trabajar con nuestra propia bolsa y nuestra etiqueta, ahora solo tenemos la guía de movimiento”, complementó.

