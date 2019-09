Instituciones tarijeñas piden no politizar el tema de la salud

El gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva, tras haberse reunido con los diferentes sectores de salud como organizaciones cívicas y sociales del departamento, se pronunciaron en rechazo a la intencionalidad del Nivel Central de querer centralizar el servicio de salud, por lo que expresó que se trabajará de manera conjunta con los diferentes sectores de la salud en la defensa irrenunciable del Seguro Universal Autónomo del departamento de Tarija (SUSAT), porque el mismo “no se negocia”, ya que fue conquistado en beneficio del pueblo tarijeño.

Al término de dicha reunión las distintas autoridades y como sectores, acordaron en tomar acciones para defender el SUSAT, por la que además se creó una comisión conformada por autoridades como del Servicio Departamental de Salud (Sedes), el Comité Cívico Departamental de Tarija y otros, para trabajar sobre ese tema.

Sin embargo, los mismos aclararon que en ningún momento se oponen a la creación del nuevo Sistema único de Salud (SUS), sino que no se está de acuerdo por la forma de cómo el Nivel Central trata de imponer dicho sistema, ya que al no tener un estudio técnico no tendría la sustentabilidad relativa, sostuvo el representante del Colegio Médico de Tarija.

No obstante el Gobernador Oliva manifestó que por : “El hecho que la salud sea una prioridad a nivel nacional, no quiere decir que como departamento tengamos que aceptar un intento de centralizar la administración de la salud y volver a esa vieja época donde todo el sistema se centralizaba en la ciudad de La Paz; el querer salud, no puede significar politizarla, utilizando un derecho del pueblo boliviano como pretexto para poder politizar todo el sistema para controlarlo políticamente, sin respetar a los estamentos, los médicos, enfermeras y todos aquellos que son los que día a día están en contacto con el pueblo”.

Oliva explicó que en la reunión sostenida, se estableció la necesidad que existe de poder trabajar de manera conjunta con el sector de la salud, de todas las iniciativas dentro de este tema que se vaya a proponer en función a la experiencia que tiene el departamento de Tarija con relación a las conquistas que se lograron como de los avances obtenidos dentro de este ámbito.

“Somos el único departamento de Bolivia que tiene un seguro universal de salud, donde en esta gestión estamos asignando el 20% de su presupuesto departamental en beneficio de la salud, considerando de las importantes obras que se construyen para revolucionar la salud en el departamento con las modernas infraestructuras hospitalarias que se ejecutan”, dijo Oliva.

No obstante, Oliva saludó el simple hecho que el Gobierno Nacional, después de 12 años de gestión esté planteándose la necesidad de poner a la salud entre las prioridades de la agenda política, por la cual la autoridad señaló que no se opone que otros departamentos de Bolivia pueda tener un acceso universal de salud.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Tarija, Jaime Márquez, consideró que como institución al no ver un estudio técnico la sostenibilidad de este nuevo seguro que se quiere instaurar tendría una sostenibilidad relativa, porque en la misma no se conoce sobre las competencias que este tendría.

“Creemos que como tarijeños no nos conviene perder el SUSAT, ya que se estaría buscar centralizar la salud en todo el País, puesto que al acabar con los Sedes, con los hospitales, se centraliza todo nuevamente, lo cual todo se tendría que ver desde la ciudad de La Paz, por tanto todos sabemos que una institución no pueda manejarse desde la distancia”, dijo Márquez.

Dentro de uno de las incongruencias que se observa de este seguro que pretende imponer el Nivel Central es sobre el tema económico, ya que la Gobernación de Tarija mantiene con su presupuesto este seguro con el 1.5%, mientras que el planteamiento universal es que él Sus se mantenga con el mismo presupuesto del 1.5% de las Gobernaciones, lo cual genera una lucha de conflictos entre un seguro contra el otro, explicó Márquez.

La Primera Autoridad del Departamento de Tarija, en la mañana de hoy se reunió con diferentes sectores de salud como organizaciones cívicas y sociales de Tarija, tal es el caso del Colegio Médico de Tarija, el Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes), el Servicio Departamental de Salud (Sedes), el Comité Cívico de Tarija, la Federación de la Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), además de representantes del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) para pronunciarse en rechazo a la intencionalidad del Nivel Central de querer centralización el servicio de salud.

Nuevo Sur