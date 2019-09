YPFB rechaza observaciones sobre estudio que declaró compartido al Campo Margarita

El Gobierno central, a través de YPFB, rechazó las observaciones que surgieron en la gobernación de Tarija, al estudio que declaró compartido entre este departamento y Chuquisaca, al campo Margarita, considera irresponsable ese tipo de criterios.

El Director de Desarrollo y Explotación de YPFB, José Luis Aguilar, declaró que el estudio efectuado el 2012 dio por compartido, por los dos departamentos, a este campo, en su momento hubo conflictos y paro en Tarija, sin embargo se firmaron acuerdos.

YPFB realizó la evaluación técnica de la extensión y conectividad de los reservorios Margarita-Huacaya ubicado en el bloque Caipipendi, no se efectuaron observaciones fundamentadas por ninguno de los departamentos, por tanto se dio por válido el estudio.

Sobre el límite que hoy se cuestiona, fue entregado por autoridad competente en aplicación a una Ley que hace esta delimitación, en 1898, el estudio de YPFB se dio a conocer el 19 de abril de 2012 desde ahí se aplica el factor de distribución, sostuvo. “YPFB se enmarcó siempre en el ámbito técnico para poder realizar estos estudios, no tiene ningún interés de parcializarse con algún departamento, considerando que la producción de todos los campos es de los bolivianos”, prosiguió.

Esta empresa considera que desinformar sobre estos resultados y cuestionarlos puede generar un conflicto social y más si se acerca un período electoral, no es responsable hablar en esos términos, es necesario aclararlos, siguió Aguilar.

Además dijo que Tarija el 2012 contrató consultores y una empresa para poder contrastar este estudio, se firmó un acuerdo por el cual deberían presentar este estudio, si era diferente al que YPFB había encargado a la consultora, debía conciliarse. “Creo que no hubo esa presentación del informe y además, en el marco del reglamento que permite realizar este tipo de estudios, ambos departamentos nombraron representantes que estuvieron siguiendo paso a paso todos los estudios que realizamos”, agregó.

En consecuencia no pueden desconocer el estudio técnico realizado, ya que invalidaría todo ese esfuerzo y trabajo realizado en conjunto con ambos departamentos, desde el punto de vista técnico no hubo y no creemos que haya habido alguna observación, insistió.“Por tanto lanzar criterios sobre la nulidad el estudio no sería muy responsable”, continuó al recordar que Tarija estaba en paro indefinido y para suspender esa medida se efectuó un acuerdo, de lo contrario el problema hubiera continuado.

