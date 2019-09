Instituciones tarijeñas rechazan seguro de salud del Gobierno

Según los cívicos departamentales la protesta es el único lenguaje que aprendió el actual Gobierno Nacional, la implementación del seguro universal de salud, a partir de enero del 2019, sería irresponsable debido a que no existe un sustento económico que garantice la sustentabilidad de dicho seguro en el tiempo, además no se cuentan con estudios técnicos que avalen el implementar una política tan importante de salud para los Bolivianos.

Juan Carlos Ramos Pdte. actual del Comité Cívico calificó como irresponsable la implementación a nivel nacional del SUS (Seguro Universal de Salud), además de ser una medida electoral, sería una medida política que estaría jugando con la esperanza del pueblo boliviano, jugando con la salud de los Bolivianos.

“Para los Tarijeños es una medida confiscatoria de nuestros recursos, es una medida que viene a atropellar nuestra autonomía departamental, porque esa no es una competencia privativa del Gobierno Central, es una competencia compartida con el nivel departamental, nosotros tenemos un programa de salud que nos ha costado muchísimo ponerlo como esta en este momento, hubieron muchos problemas, pero hoy es un programa que ha salvado a miles de vidas, incluso ha atendido a un 110% de la población, según datos proporcionados por el SUSAT” argumentó el Pdte. Cívico, además informó que se han invertido muchos recursos económicos y que hoy el Gobierno quiere centralizar nuevamente la salud, para manejar políticamente desde el nivel central, y sabemos que el nivel central siempre fue un mal administrador.

Los cívicos manifiestan que se oponen al seguro universal porque es inconstitucional, centralista y una medida irresponsable que no es sustentable en el tiempo y que solo es una medida política que el Gobierno utiliza para ganar o recabar más votos para estas elecciones, en donde no van a estar porque ellos no son candidatos.

“No vamos a permitir que el Gobierno confisque todos los avances en el tema de salud que tenemos y vamos a hacer respetar lo que los Tarijeños han construido, el Gobierno ha indicado de que va a respetar el SUSAT, se va a firmar un convenio para que el este seguro se mantenga inalterable, pero ¿Le vamos a creer a este Gobierno?, si el Gobierno no respeta la constitución ¿Va a respetar un acuerdo entre el Ministro y el Gobernador? Los tarijeños no nos vamos a confiar en absoluto y vamos a defender nuestros intereses”, finalizó Ramos.

Juventud Tarijeña Y Fedjuve en apoyo al SUSAT

Por su parte el Pdte. Del Comité Cívico Juvenil Fernando Ramos, informó de que la juventud siempre está presente en la defensa de los Tarijeños, las grandes revoluciones las realizaron los jóvenes es por esto que estarán indiferentes, realmente preocupa a la sociedad la defensa del SUSAT.

“Como tarijeños nos ha costado mucho y el Gobierno hoy tiene la intención de borrar nuestros avances en el área de salud con una ley o decreto del cual no se conoce el trasfondo, sabemos que es una medida política porque los últimos 10 años no se realizaron políticas en beneficio de la salud; este año preelectoral se quieren cumplir promesas que en 13 años no se cumplieron”, argumentó el Pdte. Cívico Juvenil.

Para la Fedjuve no se puede lanzar un seguro nacional sin antes analizar si se beneficiara o perjudicara a la población, el SUSAT tiene alrededor de 500 prestaciones, mientras que el SUS alrededor de 200 prestaciones inclusive exagerando, “para el resto del país me parece que puede ser beneficioso, pero en Tarija tendría que complementar el SUSAT”, informó Edwin Rosas Pdte. de la Fedjuve.

