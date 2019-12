Vendedores del Mercado Campesino piden que camiones vuelvan a ese sector

El jueves se vivió una jornada tensa en el centro de la ciudad cuando comerciantes y vendedoras del mercado campesino se presentaron en inmediaciones de la plaza principal en el frontis del Consejo municipal para exigir al alcalde Rodrigo Paz Pereira una reunión para buscar una solución al tema del traslado de los camiones que abastecen que abastecían al mercado campesino al mercado abasto del Sur

Según reflejaban las opiniones de las vendedoras, el traslado de los camiones está generando una serie de problemas para el desarrollo de sus actividades.

“Estamos obligados a ir a este mercado del sur y lo poquito que vende no les alcanza ni siquiera para los pasajes, no pueden hacer eso, deberían haber analizado bien, deberían llevarse a los camiones que revenden pero no a los productores qué van a entregar sus productos al mercado campesino”, argumentó.

Centenares de personas se congregaron en la Plaza Principal, donde primero corearon estribillos de protesta contra el Alcalde, sin embargo, en un momento dado ingresaron de manera violenta al patio del Cabildo buscando una reunión con el Alcalde y posteriormente ingresaron a instalaciones del Concejo Municipal y tomaron las instalaciones por un par de horas exigiendo la presencia del alcalde Rodrigo Paz para que dé solución a este problema.

“No pueden poner horarios la gente del campo, llegan a cualquier hora a entregar sus productos, no vienen a vender, entregan productos a la gente del mercado, la gente del mercado compra y paga al productor, quienes se van después de haber realizado su venta. Son cientos de familias que están siendo afectadas, son 4 días que ya estamos siendo afectados con esta medida”, dijo Silvia Martínez, vendedora del mercado Campesino.

La secretaría de Movilidad Urbana dijo el pasado miércoles que no se entendía la molestia de las vendedoras del mercado campesino, considerando que esta medida del traslado de los camiones al mercado Abasto del Sur había sido socializado, durante varios meses y se llegó al acuerdo de que los camiones con productos ingresarían al Mercado Campesino en horas de la madrugada y se retirarían a las 6 de la mañana al mercado Abasto del Sur.

Por otro lado, quienes se manifestaron su acuerdo con esta medida que lleva adelante el gobierno municipal de Tarija fueron en las vendedoras del mercado Abasto del Sur y quienes sienten que esta medida les beneficiará en gran manera.

Hasta el cierre de esta edición, continuaba la reunión entre funcionarios del municipio y representantes de los diferentes asociaciones de vendedores del Mercado Campesino, por lo que no se pudo conocer los avances en cuanto las negociaciones que vienen llevando adelante.

Ayer en horas de la mañana el mercado campesino permaneció cerrado con motivo de la protesta que llevaron adelante las vendedoras de este centro de abasto, sin embargo, en horas de la tarde se normalizó las actividades en el mercado campesino.

