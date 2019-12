Instituciones de Padcaya rechazan designación de Guerrero como sub gobernador

En la jornada de ayer a través de un comunicado emitido desde la casa cívica del municipio de Padcaya, informaron que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), tras haber hecho caso omiso a la determinación que tomaron los diferentes sectores que forman parte del Comité Cívico de Padcaya, rechazando la designación de nuevo Subgobernador para ese municipio, los mismos manifestaron que desconocen como tal dicha decisión.

la Asamblea Legislativa Departamental, ayer promulgó ‘la Ley de designación Subgobernador de Padcaya’ donde designa al asambleísta del MAS, Williams Guerrero como autoridad ejecutiva de ese municipio, pese a las observaciones que realizó el Gobernador Adrián Oliva, y el rechazo de los sectores cívicos y sociales quienes con anterioridad emitieron un manifiesto en contra de este accionar.

En ese entendido, las diferentes autoridades que dieron a conocer dicho comunicado señalaron que la determinación popular de los sectores no puede ser vulnerada por lo que se determinó no aceptar la designación de nuevo subgobernador de Padcaya, ya la ALDT de forma ‘abusiva’ no respeto es Estatuto Autonómico de Tarija ni mucho menos la Constitución Política del Estado (CPE), considerando que existiría el riego de afectar los proyectos que se ejecutan en ese municipio.

Por lo tanto, las instituciones de ese municipio expresaron que estarán en alerta permanente, ya que no permitirán que otra autoridad tome la Subgobernación de Padcaya con fines políticos, el cual manifiestan con expulsar a quien trate de tomar dicha institución.

