Gestionan traslado de un enfermo renal a Salta en el marco del convenio de salud

La asambleísta de Unidad Departamental Autonomista, Lourdes Vaca, pidió ayer al gobernador de Tarija, Adrián Oliva, que, en el marco del convenio suscrito con su par de Salta Argentina, se pueda trasladar a un enfermo renal a ese vecino país para que se someta a una cirugía vascular.

“A raíz de esta solicitud de la madre de este joven, hemos enviado una nota el 25 de septiembre al gobernador, para que en virtud al convenio firmado con la gobernación de Salta se pueda trasladar a este paciente y se le haga la cirugía vascular que necesita para que se le pueda volver a hacer las diálisis, sino este paciente va tener consecuencias fatales”, informó a la prensa.

Vaca dijo que urge ese traslado porque el enfermo renal, Alfredo Villafuerte de 33 años de edad, ya no cuenta con las condiciones físicas y sufre de agotamiento vascular para continuar con el proceso de diálisis. “Lamentablemente por las condiciones físicas y agotamiento vascular que tiene en su organismo, ya no se le puede dializar más y los médicos recomiendan que se le haga una cirugía vascular, que no se la hace en Tarija, ellos pidieron que se haga las gestiones para llevarlo a Salta”, sostuvo.

Por su parte, la madre del paciente, Dionisia Rodríguez, informó que los médicos en Tarija desahuciaron a su hijo. “Mi hijo está mal, esta hinchado no lo dializan, los doctores me han dicho que no pueden hacer nada más, ellos hasta ahí no más saben, hay que llevarlo a otro lado para que siga viviendo, sino se va morir mi hijo. Por eso pido una ayuda a la Gobernación para que pueda sacar a mi hijo para que pueda curarlo”, indicó.

ABI

