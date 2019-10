Ministerio de Transparencia apelará fallo en caso de ex alcalde Montes

El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, informó el jueves que su despacho apelará la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia Segundo, que determinó absolver al ex alcalde del Tarija, Óscar Montes y su esposa, por el supuesto delito de ganancias ilícitas de forma irregular, porque no se tomaron en cuenta todas las pruebas relevantes del caso, según informó ABI. “Estamos disconformes, el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en los siguientes días, va a presentar una apelación contundente de este caso, para que pueda ser una instancia superior la que pueda definir la realidad de los hechos”, dijo a los periodistas.

Jiménez dijo que “es inaceptable” que un tribunal de justicia excluya -a su juicio- la prueba mas importante del caso, que es el informe técnico la Unidad de Investigación Financiera (UIF). “Este proceso se basa en un informe técnico de la investigación que hace la UIF y este Tribunal ha excluido la prueba más importante, una primera irregularidad que ha provocado que se les inicie una acción de oficio por prevaricato por parte del Ministerio Público”, indicó.

La explicación de Jiménez coincide con lo que explicó en horas de la mañana el director municipal de Coordinación y Articulación Social, Antonio Campos, quien señaló que hubo una irregularidad durante el juicio, donde se excluyó la prueba más importante en contra de Montes.

Asimismo, Campos negó rotundamente que este juicio sea impulsado por el Alcalde Rodrigo Paz Pereira y por lo tanto desvirtuó que se trate de una “persecución política”. “Lo que está haciendo el Gobierno Municipal, ahora representado por el licenciado Rodrigo Paz, es cumplir la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y en ese marco es que se constituyen como víctima, pero el señor Montes lo que hace es tratar de desvirtuar y sacar este aspecto del índole judicial hacia un escenario político, porque el señor Rodrigo Paz es un posible adversario en las próximas contiendas políticas”, aseguró.

Asimismo, Campos recordó que fue el Viceministerio de Transparencia la instancia que acusó al exalcalde. “El señor Montes tiene que hablar con la verdad al pueblo y decir que ya está en campaña política y quiere golpear a Rodrigo Paz y su gestión, eso es lo que tiene que decir, nosotros como Municipio vamos a seguir trabajando en la gestión que veníamos haciendo hasta ahora y que seguramente es eso lo que le está incomodando al señor Montes, que inventa una serie de argumentos fuera de la verdad”, aseveró.

Montes asegura que no hay pruebas en su contra

El ex alcalde Óscar Montes dijo el jueves, en una conferencia de prensa, que la resolución del Tribunal fue justa, ya que los abogados del Gobierno Municipal de Cercado no pudieron presentar ninguna prueba en su contra. “Los jueces hicieron justicia, hoy estamos satisfechos porque estos juicios que se han ventilado dos veces. Debe ser uno de los pocos casos donde lo mismo se juzga dos veces y en las dos veces la justicia nos ha dado la razón, y en este caso no sólo han intervenido los jueces, sino han intervenido peritos que han sido llevados por la propia Fiscalía y ellos han sido muy contundentes en sus conclusiones de que no hay absolutamente nada”, aseveró.

La ex autoridad aseguró que este proceso fue político desde que inició, y fue más allá al acusar a Rodrigo Paz, de contratar personal, con recursos municipales, para “denigrar y calumniar a su familia antes los medios de comunicación”. “Este proceso inició allá en noviembre del año 2014 cuando yo estaba preparando mi candidatura para la Gobernación, en ese momento mientras también impulsábamos la candidatura de Paz para alcalde, todos hemos sido testigos de cómo él ha contratado gente para que venga todos los días a la plaza, pagados con recursos públicos, gente que se dedicó a hacer guerra sucia”, dijo.

La concejal por la agrupación Unidos para Renovar (Unir) y esposa de la exautoidad, Ruth Ponce, lamentó que estos procesos llevados en contra de su familia buscaron denigrarlos y “exponer a sus hijas a insultos y ataques de odio”.

NIEGAN PERSECUCIÓN POLÍTICA

Antonio Campos negó rotundamente que este juicio sea impulsado por el Alcalde Rodrigo Paz Pereira y por lo tanto desvirtuó que se trate de una “persecución política”. “Lo que está haciendo el Gobierno Municipal, ahora representado por el licenciado Rodrigo Paz, es cumplir la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y en ese marco es que se constituyen como víctima”, aseguró.

Comparte esto: Tweet