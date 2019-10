Gobierno Central dispone nuevamente de recursos de Tarija

Ante un comunicado que fue emitido desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la que instruye que los recursos públicos adicionales que se presupuestaron el 2018, deben ser destinados a cubrir las contrapartes con el Nivel Central del Estado, las autoridades departamentales de la Gobernación de Tarija en conferencia de prensa, reprocharon esta disposición argumentando que de una forma arbitraria e ilegal el Gobierno Nacional busca imponer un centralismo mediante norma nacional sobre el destino que deben tener recursos departamentales.

En ese entendido, el Secretario de Planificación e Inversión, Karim Leytón, señaló: “El comunicado del Viceministerio de Presupuesto en relación a que se ha aprobado el presupuesto reformulado del Estado para inscribir recursos adicionales como consecuencia del incremento de los precios internacionales del petróleo, sin embargo lo que nos preocupa profundamente la manera abusiva, arbitraria e inconsulta de confiscarle los recursos adicionales a la Gobernación”.

La autoridad explicó que en dicha disposición se establece un uso obligado de los recursos adicionales que serán dirigidos para financiar proyectos que le corresponde al Gobierno Nacional, lo cual, con esta acción se estaría “violando” la autonomía departamental, por tanto calificó esta medida como arbitraria y poco transparente.

Leytón explicó que el gobierno nacional anunció un incremento del presupuesto general del Estado del 15.8% en recursos adicionales, sin embargo, en los sistemas de presupuesto se registra únicamente recursos adicionales para la gobernación del departamento de Tarija por 49.9 millones de bolivianos, no obstante, lo que llama la atención a las autoridades departamentales es que dicho monto no se ajusta con el porcentaje establecido como incremento anunciado. “Los 49.9 millones de bolivianos representa apenas el 6.3% de recursos adicionales, por lo tanto, se considera que esta medida no solamente es arbitraria, sino poco transparente, porque genera dudas en cuanto a los números de los recursos adicionales que vamos a percibir como departamento por regalías e impuesto directo a los hidrocarburos”, dijo el secretario de Planificación de la Gobernación.

En ese entendido, Karim Leytón explicó que con la confiscación que se estarían haciendo de esos recursos afectaría con la planificación, la asignación de los recursos propios en función de prioridades que fueron establecidas por parte de las políticas de la actual gestión, mismas que se encuentran abocadas a resolver los problemas de la salud y el empleo.

El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, señaló que con esta acción se pretende usurpar la administración de recursos que son un derecho departamental constitucionalizado, por tanto dentro de las acciones que se tomaran en adelante se definió que una comisión de Gobernación pueda trasladarse lo antes posible a la ciudad de Sucre para presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la dicha disposición transitoria que habilita al Ministerio de Economía y Finanzas Pública, para realizar tal medida. “Es así que también se está presentando las representaciones correspondientes al ejecutivo nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas Pública”, afirmó Yamil García.

Cabe mencionar, que en la conferencia de prensa brindada la tarde de ayer en la Gobernación, también estuvieron presentes los secretarios, de Economía, Manuel Figueroa y de Gestión Institucional, Rubén Ardaya.

El destino de los recursos departamentales debería ser decisión de las autoridades departamentales y no del nivel central de gobierno.

Autoridades de la Gobernación, señalaron que los recursos adicionales que recibirá Tarija, por el incremento en el precio internacional del barril de petróleo, se pretendían destinar para generar empleo y para el sector de salud.

En las próximas horas se harán efectivas las representaciones anunciadas por las autoridades de la Gobernación.

Autonomía

Denuncian que con la disposición nacional, que fija un destino para los recursos adicionales para Tarija, el Gobierno estaría “violando” la autonomía departamental.

