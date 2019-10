Concejal anuncia que continuará fiscalizando al Alcalde de Yacuiba

La concejal municipal, Ana María Soria, manifestó ante la opinión pública que seguirá fiscalizando la gestión que cumple el alcalde del municipio de Yacuiba, Ramiro Vallejos, pese a cuestionantes que el mismo asevera, admitiendo que continuará cumpliendo con su función que la población le asignó, como las leyes que competen en su función.

“No tengo la voz embargada, por eso seguiré con mi tarea de fiscalización al alcalde Ramiro Vallejos”, afirmo Soria, quien funge como concejal de Yacuiba por Unidad Departamental Autonomista (UD-A).

Las declaraciones de Soria llegaron en respuesta a la postura que Vallejos retomó, dado que el mismo cuestiona y rechaza de manera permanente las acciones de fiscalización por parte de los concejales opositores a su gestión, o de quienes no marcan la misma línea política que hace unos meses asumió el Alcalde.

Uno de los últimos cuestionamientos de Vallejos estuvo referido a la aprobación de la mancha urbana de Yacuiba; esto debido a que los concejales votaron en contra de este proyecto por considerar que hay varias vicisitudes que no son claras respecto a diferentes urbanizaciones que crecen al norte de Yacuiba sobre la Ruta 9, como así también hacia ambos lados este, y oeste.

Soria fue enfática a la hora de afirmar que continuará cumpliendo su función, indicando que no existe impedimento alguno que pueda cambiar de opinión en su afán de buscar lo mejor para la población a la cual representa, agregando que se encuentra ‘acostumbrada’ a las acusaciones que realiza Vallejos. “No le debo nada a nadie y por eso no tengo ningún impedimento para fiscalizar al Ejecutivo municipal. No hago caso a lo que diga esa persona desleal y traidora”, sostuvo.

Para finalizar, Soria recordó que Vallejos ingresó como autoridad edil de Yacuiba bajo la sigla de Unidad Departamental Autonomista (UD-A) pero con el paso del tiempo se pasó a filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), situación la cual la población fronteriza de Yacuiba en su gran mayoría critica este movimiento político como una ‘traición’ a quienes representa y le confiaron su voto.

Nuevo Sur

