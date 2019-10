Acusan al MAS de querer «eludir» tratamiento de la ley electoral departamental

El Movimiento Al Socialismo MAS tiene la intención de eludir el tratamiento y aprobación de la Ley Electoral departamental porque quiere dejar las cosas como están, aunque es poco probable que eso ocurra ya que si no elabora la Ley lo hará el Órgano Electoral. “Creo que hay una intencionalidad de eludir el tema, ese es el problema, ellos prefieren no tener una nueva Ley, prefieren mantener las cosas como están, pero no se va a poder mantener, igual se van a tener que adecuar a través de algún tipo de norma”, dijo.

La declaración es del asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza Peláez, al admitir preocupación por la falta de una verdadera voluntad política por parte del MAS para elaborar esta Ley y aprobarla con miras a la elección subnacional el 2020.

«Tras la carta del Tribunal Electoral Departamental (TED) es necesario reajustar el proyecto en función de las observaciones surgidas, sin embargo, esta tarea no está efectuándose, pasaron muchos meses, esto muestra la falta de voluntad de la gente del MAS», cuestionó Lea Plaza.

«La Ley Electoral tiene que enmarcarse en lo que dice la legislación, como el Estatuto entre otras disposiciones, significa no elegir subgobernadores, plantear la elección de asambleístas plurinominales como uninominales», explicó el legislador.

Al decir que no hay verdadera voluntad política en la bancada del MAS, hizo notar que si la Asamblea no aprueba esta Ley oportunamente, de acuerdo a la Ley Nacional de Régimen Electoral, lo aprobará el Órgano Electoral, que Lea Plaza espera no ocurra. “La Asamblea estaría incumpliendo una de las misiones más importantes que tiene hoy por hoy, que es elaborar y aprobar esta ley”, prosiguió al admitir que es necesaria porque cambió el marco legal en materia electoral nacional como en materia institucional.

En lo institucional es necesario adecuarse al Estatuto Autonómico Departamental y en lo nacional a la Ley del Régimen Electoral Nacional, añadió al reconocer que no hay plazos todavía, aunque según el panorama, en marzo del 2020 serían las elecciones sub nacionales.

A mediados del 2019 la Ley Electoral Departamental tendría que estar aprobada y promulgada, las observaciones del TED son de fondo y es necesario no solo ajustar, sino también complementar el proyecto de ley, incorporando las figuras de la democracia directa.

Como el referéndum, la democracia participativa, son temas por completar en la Ley, incluso la elección de autoridades en la Región del Gran Chaco, todo esto precisa un trabajo meticuloso que no está realizándose en este momento, admitió.

Vicepresidencia contradice a Lea Plaza y anuncia tratamiento

La vicepresidenta de la Asamblea Departamental, Guadalupe Jurado Ruiz, contradijo a Mauricio Lea Plaza, y dijo que sus afirmaciones son políticas, quiere responsabilizar a la bancada del MAS cuando no es así, la próxima semana este tema, “la bancada no tiene ninguna intención”. “Esta ley es fundamental que tiene que cumplirse como manda el Estatuto departamental para elegir autoridades para la gestión 2020, de ninguna manera el MAS se va oponer o no va agendar o hacer tardar, la bancada y directiva quieren que el tema sea tratado”, respondió.

La Vicepresidente además explicó que solamente dos temas son fundamentales, el número de escaños de asambleístas departamentales por población y de los subgobernadores, “lo demás es cuestión de forma, pero algunos se adelantan de manera política”.

Respecto las demás observaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) al proyecto de Ley Electoral, la legisladora aclaró que solamente son sugerencias, que al final, en el debate del pleno se determinará, si se toman en cuenta o qué tratamiento dan.

Fernando Barral Zegarra

